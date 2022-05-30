Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor

30.05.2022 15:11
Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor

Şarkıcı Emre Kaya, son projesi 'Usta Şarkılar' albümüyle konser maratonuna çıkıyor.

Şarkıcı Emre Kaya, son projesi 'Usta Şarkılar' albümüyle konser maratonuna çıkıyor. Mayıs ayı boyunca Sakarya, Antalya, Bodrum, İstanbul, Burdur, Kocaeli ve Tokat'a kadar yurt içinde sahne alan Emre Kaya, 4 Haziran'da da Hollanda'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Arabesk müziğin duayenlerine ait birbirinden değerli eserleri Usta Şarkılar projesi ile sevenleriyle buluşturan Emre Kaya, bir yandan da yeni şarkısının hazırlıkları için ünlü aranjör Erhan Bayrak ile stüdyoda çalışmalarına devam ediyor.

KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını geri çevirmeyen ünlü sanatçı, Arnavutköy festivalinde zor anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Kaya, "Böyle durumlarda çok üzülüyorum ancak, tek bir sevenimin dahi burnunun kanaması benim canımı acıtır" dedi.

Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, Hollanda dönüşü Bodrum, Konya Selçuklu Festivali ve Didim gibi birçok kentte konserlerine devam edecek.


Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor
Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor
Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor
Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor
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Kaynak: DHA

Emre Kaya, Hollanda, Konser, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü şarkıcı Emre Kaya konser maratonuna devam ediyor - Son Dakika


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