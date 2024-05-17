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Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

İSTANBUL - "Evet Hayır" yarışmasıyla hafızlara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti. Yolaç'ın cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yolaç'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada ise, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.