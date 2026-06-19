Ünye'de BİLSEM Öğrencilerinden Sanat Sergisi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, bir yıllık emeğin ürünü olan resim sergisini bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ünye'nin dünyaca ünlü manyetik kumunun da sanatla buluştuğu sergi, iki gün boyunca sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayçelebi öncülüğünde hazırlanan sergide, merkezde eğitim gören üstün yetenekli 26 öğrenciye ait 100'e yakın nadide eser sergilendi. Farklı tekniklerin ve fikirlerin bir araya geldiği sergi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

Ünye'nin manyetik kumu sanata dönüştü

Ünye'nin simgesi haline gelen manyetik kumun tablolarda ve seramiklerde birer sanat öğesi olarak kullanıldığını söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayçelebi, "Ünye Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle beraber iki gün süren bir resim sergisi düzenledik. Farklı alanlarda ve tekniklerde birçok çalışma gerçekleştirdik. Ünye'nin çok önemli ve meşhur olan manyetik kumuyla sanatı birleştirdik. Tabloların, seramiklerin içerisinde, resimlerimizin her alanında manyetik kumu işledik. Sulu boyadan pastel boyaya, akrilik boyadan kuru boyaya kadar her türlü tekniği kullandık. Üç boyutlu çalışmalar yaptık ve ilk defa bakır tel üzerinde bunu gerçekleştirdik" dedi.

"100'e yakın eserimizi burada sergiledik"

Her öğrencinin birden fazla eserle sergide yer aldığını ifade eden Bayçelebi, "Biz 26 öğrencilerimizle bu sergiyi açtık. Burada her öğrencimizin birden fazla eseri var. Bu süreçte burada 25 tane tuval çalışmamız, 60'ın üzerinde de paspartu resmimiz var. 30 adet üç boyutlu obje çalışmamız var. Ayrı olarak cam baskı vitray çalışmalarımız var. Kısacası 100'e yakın eserimizi burada sergiledik" diye konuştu.

"Hem akademik hem yetenek anlamında üstün çocuklardır"

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ve bu çalışmaların arkasında büyük bir emek olduğunu sözlerine ekleyen Bayçelebi, "Ünye Bilim Sanat Merkezi öğrencileri üstün yetenekli öğrencilerdir. Hem akademik anlamda hem yetenek anlamında üstün çocuklardır. İleride bu öğrencilerimiz birer bilim kadını, birer bilim adamı veya birer doktor olacaklar ama resim yapabilen veya müzik icra edebilen çok özellikli çocuklarımızdır. ve hepsiyle de gurur duyuyorum. Resim yapmanın çok kolay olduğunu söyleyemeyiz ve çok zor olarak bir senemizi aldı bu çalışmalarımız. Ama bunların hepsi çok iyi çalışmanın, bir emeğin ürünüdür. Öğrencilerimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ORDU