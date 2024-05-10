Ordu'nun Ünye ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla cezaevindeki mahkumların hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.
Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar, Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi kurslarında el işi, el sanatları ve filografi ürünleri hazırladı.
Kurum Müdürü Özer Duman, Ünye Adliyesi'ndeki serginin açılışında, kursların düzenlenmesine katkı sağlayan ilgililere teşekkür etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin ise sergide mahkumların yanı sıra iki usta öğreticiye ait çalışmaların yer aldığını belirtti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ünye'de mahkumlar tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin sergisi açıldı - Son Dakika
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