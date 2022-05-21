Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi - Son Dakika
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Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi

21.05.2022 13:19

Ordu'da üniversite öğrencilerinin Ünye taşından hazırladığı heykellerin yer aldığı sergi açıldı.

Ordu'da üniversite öğrencilerinin Ünye taşından hazırladığı heykellerin yer aldığı sergi açıldı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Heykel Bölümü tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ünye Kültür ve Sanat Konağı'nda sergi organize edildi.

Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mine Değirmenci Aydın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, heykel atölyesinde Ünye taşını kullandıklarını söyledi.

Aydın, öğrencilerin yörenin taşını kullanarak yaptıkları eserleri Ünye'de sergiledikleri için çok şanslı olduklarını da ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı danışmanı mimar Nihat Şen ise kısa bir süre önce açılışı yapılan konakta üç ay boyunca etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Sergi, 10 gün ziyarete açık kalacak.

Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi
Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi
Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi
Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünye taşından yapılan heykeller sergilendi - Son Dakika


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