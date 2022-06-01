Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

01.06.2022 16:51
Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi misafirlerini ağırlıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi misafirlerini ağırlıyor.

Müze sorumlusu İhsan Akbulut, gazetecilere, salgın döneminde kapalı olan müzelerin yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtığını söyledi.

Akbulut, müzede yoğun ziyaretçi trafiği olduğunu dile getirerek, "Müzeler Haftası ile birlikte özellikle pandemi bittikten sonra yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyoruz. Ziyaretçilerimiz yoğunluklu olarak öğrenciler. Müzemiz, ortalama günlük üç okulun öğrencilerini ağırlıyor." dedi.

Müzenin, yetişkin ziyaretçileri geçmişe götürdüğünü, çocuklara da geçmişi öğrettiğini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Müzemiz aslında nesiller arası bir köprü vazifesi görüyor. Sadece somut eşyaların sergilendiği, dokunamazsınız ibarelerinin olduğu bir müze değil. Şeritleri kaldırarak odada oturun, dokunun, mistik havasını çekin, yaşanmışlığı hissedin anlayışı ile hizmet verdiğimizden dolayı da ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor."

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Kaynak: AA

Müze, Ordu, Ünye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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