Ürgüp'te Orta Çağ panayırı bu yıl binlerce meraklıyı buluşturuyor - Son Dakika
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Ürgüp'te Orta Çağ panayırı bu yıl binlerce meraklıyı buluşturuyor

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Ürgüp\'te Orta Çağ panayırı bu yıl binlerce meraklıyı buluşturuyor
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Ürgüp'te yaşayan Muammer Erinal, çocukluğunda annesinin okuduğu hikayelerden gelen Orta Çağ hayranlığını Kapadokya'daki panayıra dönüştürdü. Her yıl eylülde 4 gün süren etkinlik, bu yıl yurt içinden ve dışından binlerce kostümlü meraklıyı bir araya getiriyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Muammer Erinal, çocukluğunda annesinin okuduğu hikayelerden gelen Orta Çağ hayranlığını, farklı ülkelerden meraklıları buluşturduğu panayıra dönüştürdü.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1987 yılında mezun olduktan sonra mesleğe başlayan ve 24 yıldır Ürgüp'te hayatını sürdüren 60 yaşındaki Erinal, çocukluktan gelen ilgisini aynı hayalleri paylaşanları bir araya getirerek sürdürüyor.

İlçedeki eski bir binayı satın alıp Orta Çağ temalı restorana dönüştüren Erinal, hem ilçe turizmine katkı sağlamak hem de dönem meraklılarını buluşturmak için 2023 yılında etkinlik düzenlemeye başladı.

Meraklılarını sosyal medyadan yaptığı duyurularla Kapadokya'ya davet eden Erinal, her yıl eylül ayında 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer aldığı panayırda yurt içinden ve dışından katılımcıları bir araya getiriyor.

Panayıra dönemi yansıtan kıyafet ve aksesuarlarla katılanlar, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"Kendime küçük kahramanlar çizerdim"

Muammer Erinal, AA muhabirine, çocuklukta şekillenen hayal dünyasının gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçmişe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade eden Erinal, "Bu tarz kitaplar okurdum hatta okumaya başlamadan önce annem bana okurdu. Kendime küçük kahramanlar çizerdim. Onları yine kartondan kestiğim atların üzerinde savaştırıyordum, konuşturuyordum. Dedem, 'Keşke bunları kaydedecek bir şey olsa, büyüyünce seyredersin' derdi. Şimdi esasında bu hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Orta Çağ temalı panayırın ilkini 2023 yılında düzenlediğini ve her yıl katılımcı sayısının arttığını anlatan Erinal, geçmişe ilgi duyan insanları bir araya getirerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladığını belirtti.

"Panayır için yurt dışından kostümler getiren insanlar var"

Erinal, panayırın yurt içinden ve dışından çok izleyici çektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sırf bu etkinliğe katılmak için 6-7 aydır kostüm yapan, kostüm araştıran, yurt dışından kostümler getiren insanlar var. İlk panayırı yaptığım zaman esasında çok kısa bir sürede böyle bir şeye karar verdik. El Salvador'dan, Meksika'dan ulaştığımız sanatçılar geldi, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler geldi. Hakikaten bir ara o kalabalığı görünce ağlayacak gibi oldum. Yüzlerce insan geldi ama her sene büyüyor. Bu sene binlerce insan var. Kendimi eskiden yalnız hissediyordum böyle bir konuda ama Orta Çağ'a meraklı, Orta Çağ kitapları okuyan inanılmaz bir kitle var. Hep birlikte bir arada olmak keyif verici."

Mimar kızı Ada Erinal da Kapadokya'nın bu kapsamdaki bir etkinliğe uygun enerjiye sahip olduğunu kaydederek, "Dışarı çıktığınızda zaten taş binalar, loş ışıklar var. Bunu İstanbul'da veya Ankara'da yakalayamazsınız. Gelecekte bunu daha da büyütmek istersek Kapadokya'nın mistik atmosferi buna çok uygun." dedi.

"Burası eğlenceli ve heyecan verici"

Panayıra Eskişehir'den katılan Deniz Apaydın da küçük yaşlardan beri tarih ve mitoloji okuduğunu, etkinliğe her yıl katıldığını söyledi.

Kendisiyle aynı ilgi alanını paylaşan kişilerle buluşmanın güzel bir his olduğunu belirten Apaydın, "Kapadokya zaten coğrafi olarak Orta Çağ'a çok uygun. Orta Çağ temalı bu etkinlikte bulunmaktan haz alıyorum. Şehir hayatından çıkıp buraya geldiğimde sanki farklı bir zaman dilimine ışınlanıp orada yaşamış gibi hissediyorum. Sonra döndüğümde de aynı pişmanlıkla, 'Yine döndük ya' diyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan katılan Rafael Bukov ise panayır takvimini öğrendiğinde ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Kapadokya'dan ve Orta Çağ temalı panayır alanından çok etkilendiğini belirten Bukov, "Bu inanılmaz bir atmosfer. Kostümler içinde çok fazla insan var. Burası eğlenceli ve heyecan verici." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatKapadokyaKültürTurizmSon Dakika

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