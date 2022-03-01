Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

01.03.2022 16:52
Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Uşak'ta düzenlenen 4. Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro sanatçıları, kostümlerini giyerek kortej yürüyüşüne katıldı.

Uşak'ta düzenlenen 4. Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro sanatçıları, kostümlerini giyerek kortej yürüyüşüne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde 1-6 Mart tarihlerinde organize edilen festivalin ilk günü, renkli gösterilere sahne oldu.

Belediye eski hizmet binası önünden başlayan yürüyüşte çeşitli kostümler giyen tiyatrocular, bandonun çaldığı müzikler eşliğinde danslar sergiledi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son bulan yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla ve dans ederek eşlik etti.

Yürüyüşe sinema ve tiyatro sanatçıları Turgay Tanülkü, Tuncer Salman, Cengiz Küçükayvaz, Savaş Özdemir ve Mehmet Pala da katıldı.

Meydandaki açılış programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, göreve geldikleri günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerine özel önem verdiklerini söyledi.

Etkinliklere Uşaklıların ilgisinin de memnuniyet verici olduğunu dile getiren Ceylaner, "Kültür merkezimiz inanılmaz aktif. Bütün oyunlarımız, konserlerimiz neredeyse kapalı gişe, bilet bulunamıyor. Şimdi dördüncüsünü yaptığımız tiyatro festivali için Uşak'a gelen bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı da Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 gün boyunca devam edecek programlara davet ediyorum." diye konuştu.

"Barışın yolu sanattan geçer"

Sanatçı Turgay Tanülkü ise memleketi Uşak'ın kendisine insan ve ülke sevgisini öğrettiğini belirterek, "Bizden miras olsun torunlarımıza ve ülkemiz adına hep barış olsun. Barışın yolu da sanattan geçer. Birbirimize dokunmakla geçer. Birbirimizi sevelim ve yollarımıza birlikte gidelim." dedi.

Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatçılar Tanülkü, Salman, Küçükayvaz, Özdemir ve Pala'nın katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Programa, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

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Turgay Tanülkü, Tiyatro, Turizm, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ta 4. Ulusal Tiyatro Festivali kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika


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