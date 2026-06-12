Vali Baruş Palandöken'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Baruş Palandöken'i Ziyaret Etti

Vali Baruş Palandöken\'i Ziyaret Etti
12.06.2026 09:20
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Vali Aydın Baruş, Palandöken Kaymakamlığı'nda ilçenin gelişimi ve yatırımları hakkında brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, Palandöken Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Toplantıda; Palandöken ilçesinin idari yapısı, nüfus durumu ile eğitim, sağlık, güvenlik, tarım, turizm ve sosyal hizmet alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İlçede kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik devam eden yatırımlar ve kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Brifingde eğitim alanındaki mevcut durum, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek programları ile kadınlara yönelik mesleki ve sosyal gelişim faaliyetleri ele alınırken, tarım ve hayvancılık sektörünün ilçe ekonomisine sağladığı katkılar da değerlendirildi.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri başta olmak üzere spor ve turizm altyapısına yönelik yatırımların görüşüldüğü toplantıda, ilçenin dört mevsim turizm ve spor merkezi olma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Aydın Baruş, Palandöken'in sahip olduğu potansiyelin daha da geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Baruş Palandöken'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Yücel Özlem Yücel:
    güvenlik güvenlik diye konuşuyoruz da asıl sorun bu konuda ne yapılacağının detaylı açıklanması! kaymakamlık briyefing alıyor ama vatandaş ne bilebilir sonuçtan halkın bilme hakkı vardır diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Umut Sinan Hart Umut Sinan Hart:
    aileler için iyiyse sorun yoktur Palandöken'in gelişmesi herkese fayda sağlar 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Nuri Taş Mahmut Nuri Taş:
    ben de gençliğimde böyle yönetici ziyaretleri vardı ama çok fark etmezdi açıkçası bunlar daha çok törensel şeylerdi fakat yine de iyi hoş geliyor insana valinin ilçeyi ziyaret etmesi ve durumunu sorması yapılacak işler var her zaman ama en azından ilgi gösteriliyor diye düşünüyorum palandöken güzel bir yer turizm potansiyeli var bundan daha iyi faydalanılabilir 0 0 Yanıtla
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