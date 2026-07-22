Vali Baruş’tan Piknik Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş’tan Piknik Şöleni

Vali Baruş’tan Piknik Şöleni
22.07.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bursiyer öğrenciler için düzenlenen piknikte Vali Baruş vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, vakıf bursiyeri öğrenciler ve aileleri için düzenlenen geleneksel piknik şölenine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfiyesi'nin hayır şartları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vakıftan burs alan öğrenciler ve aileleri için özel bir piknik şöleni organize edildi.

Vali Baruş masaları tek tek gezdi

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en üst seviyede yaşandı. Etkinliğe katılarak aileleri ve gençleri yalnız bırakmayan Erzurum Valisi Aydın Baruş, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Piknik alanındaki tüm masaları tek tek ziyaret eden Vali Baruş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla şakalaştı ve ailelerin taleplerini dinleyip hasbihal etti.

Gönüllerince eğlendiler

Samimi ve neşeli bir atmosferde geçen piknik şöleninde, vakıf bursiyeri öğrenciler açık havanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendi. Aileler, çocuklarının bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş'a ve etkinliği düzenleyen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Baruş’tan Piknik Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
09:25
Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:40:22. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Baruş’tan Piknik Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.