Vali Baruş’tan Piknik Şöleni

Erzurum Valisi Aydın Baruş, vakıf bursiyeri öğrenciler ve aileleri için düzenlenen geleneksel piknik şölenine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfiyesi'nin hayır şartları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vakıftan burs alan öğrenciler ve aileleri için özel bir piknik şöleni organize edildi.

Vali Baruş masaları tek tek gezdi

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en üst seviyede yaşandı. Etkinliğe katılarak aileleri ve gençleri yalnız bırakmayan Erzurum Valisi Aydın Baruş, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Piknik alanındaki tüm masaları tek tek ziyaret eden Vali Baruş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla şakalaştı ve ailelerin taleplerini dinleyip hasbihal etti.

Gönüllerince eğlendiler

Samimi ve neşeli bir atmosferde geçen piknik şöleninde, vakıf bursiyeri öğrenciler açık havanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendi. Aileler, çocuklarının bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş'a ve etkinliği düzenleyen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti. - ERZURUM