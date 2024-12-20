Vali Çiftçi'den Yaşlıya Isı Yalıtımı Müjdesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Çiftçi'den Yaşlıya Isı Yalıtımı Müjdesi

Vali Çiftçi\'den Yaşlıya Isı Yalıtımı Müjdesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'nın evine ısı yalıtımı yapılması talimatını verdi.

20.12.2024 10:16
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ziyaret ettiği 91 yaşındaki Naciye Uca'nın kış günlerinde soğuk olan evine ısı yalıtımı yapılması için talimat verdi.

Vali Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tek odalı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Uca'yı ziyaret eden Vali Çiftçi, yaşlı kadınla yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan tek odalı evde devletin ve çocuklarının desteğiyle hayatını sürdüren Uca'nın taleplerini dileyen Çiftçi, ziyarette evin de eksiklerini inceledi.

Kış günleri soğuk olan eve ısı yalıtımı yapılması için talimat veren Çiftçi, Uca'nın elini öperek sık sık ziyarete geleceğini ifade etti.

Çocuklarının sık sık yanında kaldığını anlatan Naciye Uca da ziyaret ve desteklerinden dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Allah sizleri darda koymasın, ben her zaman devletime, milletime dua ediyorum." dedi.

Ziyarete, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Çiftçi'den Yaşlıya Isı Yalıtımı Müjdesi - Son Dakika

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