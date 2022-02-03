Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV'de - Son Dakika

Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV'de

ANKARA - Türk Sanat Müziği sanatçısı Vedat Kaptan Yurdakul, yıllar sonra Radyo Angara TV'deki canlı yayınla izleyicilerin karşısına geçti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Vedat Kaptan Yurdakul, TRT ekranlarının ardından yıllar sonra Radyo Angara TV'deki canlı yayınla izleyicilerin karşısına geçti. 'Kaptanın Seyir Defteri' programıyla sanat yolculuğunu Radyo Angara TV'de sürdürecek olan Yurdakul, ilk programında birbirinden güzel eserleri icra etti.

Keçiören Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanan program Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Radyo Angara TV'nin sosyal medya hesapları ve WhatsApp hattına gelen isteklerden bazıları da seçilerek canlı yayında oynatıldı. Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği programda kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara'da Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan yayınlar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vedat Kaptan Yurdakul sazıyla ve sözüyle yürek pasımızı silen eserleri icra etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Radyo Angara'nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam edecek" dedi.