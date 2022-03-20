Vücut geliştirme antrenörünün spor ve sanat dolu yaşamı - Son Dakika
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Vücut geliştirme antrenörünün spor ve sanat dolu yaşamı

20.03.2022 13:57

Erzurumlu 42 yaşındaki vücut geliştirme antrenörü Salih Akdağ, resim yeteneği ve spor dolu yaşamı ile dikkati çekiyor.

Erzurumlu 42 yaşındaki vücut geliştirme antrenörü Salih Akdağ, resim yeteneği ve spor dolu yaşamı ile dikkati çekiyor.

Çocuk yaşlarda dayısına özenerek resim çizmeye başlayan ve bu yöndeki yeteneğini fark eden Akdağ, daha sonra ilerleyen yaşlarında eğitiminin yanında sanat ve sporla ilgilenmeye devam etti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda üniversite bünyesindeki spor salonlarında vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Akdağ, ağırlık antrenmanlarıyla vücudunu güçlendirmeye, kara kalem resim çalışmalarıyla da boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyor.

Resim aşkıyla 40 yaşında girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Sanat ve sporla iç içe yaşam süren Salih Akdağ, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'u ziyareti sırasında portresini yaptığını ve kendisine takdim ettiğini söyledi.

Resim yeteneğini geliştirmek için 40 yaşından sonra sınava girerek üniversiteyi kazandığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi 1'inci sınıftayım ve bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sanat alanında başka işlerle de uğraşıyorum. Kendimce şiir ve şarkı yorumları yapıyor, aynı zamanda oymacılık ve takı örgüsü yapıyorum. Daha çok iyi olduğum alan ise kara kalem ve portre çizimi. Bunlar bana daha eğlenceli geliyor."

Akdağ, ilk spor macerasının ise boksla başladığını, daha sonra vücut geliştirmeye yöneldiğini dile getirdi.

Gününü üniversitede sanat ve sporla geçiriyor

Bu spora başladıktan 3 ay sonra Fitness Bölge Şampiyonası'nda hem kilosunda hem de tüm kilolarda birinci olduğunu dile getiren Akdağ, "Bu beni motive etti, daha çok spora yoğunlaşmaya başladım. Ardından çalıştığım kulüpten antrenörlük teklifi geldi, ona başladık. Belirli bir dönem kick boks hakemliği de yaptım. Şu anda hem okuyorum hem de üniversitedeki spor salonunda antrenörlük yapıyorum." diye konuştu.

Sanat ve sporun insan yaşamındaki önemine değinen Akdağ, şunları kaydetti:

"Sanat insanların zihinsel rehabilite olma adına yaptıkları bir etkinlik, bunun kesinlikle insanlar üzerinde olumlu etkileri tartışılmaz. Bunun akabinde bir de fiziksel rahatlama gerekiyordu. Bu anlamda da spor yapmam gerekti. Mesleki anlamda spora biraz daha etkileşim gösterdik. Ben sporla sanatı aynı anda hayatıma adapte etmiş birisiyim. Bütün ailelere bu konuda tavsiyem, çocuklarını hem sanat hem de spor konusunda yönlendirsinler. Toplumların sağlığı sağlıklı bir vücuttan geçiyor."

Vücut geliştirme antrenörünün spor ve sanat dolu yaşamı
Vücut geliştirme antrenörünün spor ve sanat dolu yaşamı
Vücut geliştirme antrenörünün spor ve sanat dolu yaşamı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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