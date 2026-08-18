Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi

Düzce'de eşinin 3 dönümlük arazisinde yaban mersini üretmeye başlayan kadın girişimci Simge Tokcan, emeğinin karşılığında yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan 38 yaşındaki Tokcan, yaklaşık 5 yıl önce Bartın'da bir firmada muhasebe uzmanı pozisyonunda çalışırken 12 yıllık kariyerini sonlandırıp eşinin Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı 1080 rakımlı Derdin köyüne yerleşti.

Kariyerine devam etmek istemeyen ve köyde boş duran 3 dönümlük arazinin gerektiği gibi kullanılmadığını düşünerek yeni arayışlara giren Tokcan, toprak analizi yaptırıp köydeki yaban mersini üreticileriyle konuşarak meyvenin yetiştirilme sürecini gözlemledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 6 farklı yaban mersini fidanı temin eden ve yaklaşık 3 yıl önce kadın girişimciler için devlet destekli kredi imkanlarından yararlanan Tokcan, fidan temini, damla sulama altyapısı ve koruma teli yatırımlarını hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sağlanan teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan, bitki koruma, kayıt tutma, gübreleme ve izlenebilirlik eğitimleri alan Tokcan, ilk yıl 1300 fidandan 700 kilogram, bu sezon ise 3 ton ürün elde etti.

"Tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu"

Tokcan, AA muhabirine, muhasebe uzmanı olarak iş hayatına devam ettiği sırada Düzce'ye taşındığını ve burada toprakla uğraşmak istediği için çiftçiliğe yöneldiğini söyledi.

Köydeki her ailenin özellikle fındık üzerine çiftçilik yaptığını belirten Tokcan, önce aronya yetiştirmeyi düşündüğünü ancak yaptığı araştırmalar sonrasında yaban mersininde karar kıldığını dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında tüm zamanını yaban mersini bahçesinde geçirdiğini anlatan Tokcan, şöyle devam etti:

"Bahçemizi uzaktan da takip edebiliyor, sulamalarını uzaktan yapabiliyoruz fakat başında durmak daha güzel. Ben tarımdan anlamadığım için işin uzmanı bir hocamdan danışmanlık aldım. Daha sonra araştırmalar yaptım ve devletimizin genç kadın girişimcilere verdiği krediden yararlandım. Aldığım eğitimlerle bahçemi kurdum. O dönem tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu ama şimdi her şeyi biliyorum."

"Destekler bize itici bir kuvvet oluyor"

Tokcan, devlet desteğinin itici güç olduğunu vurgulayarak, bahçesinde 1300 tane 6 farklı yaban mersini fidanı bulunduğunu ve perakende satış yaptığını ifade etti.

"İyi Tarım" sertifikası da almaya hak kazandığının ve böylece büyük marketlere de satış yapabileceğinin altını çizen Tokcan, "Devletimiz gençlerimize çeşitli destekler uyguluyor. Kadın girişimcilere verilen desteklerde ise 2-3 veya 5 yıl ödemesiz faizsiz kredi destekleri var. 40 yaşına kadar genç kadın girişimci kredileri var. Aldığımız kredileri kısa vadede ödemiyoruz. Bu destekler bize itici bir kuvvet oluyor." diye konuştu.

Bahçesindeki fidanlarla arasında duygusal bağ oluştuğunu dile getiren Tokcan, şunları kaydetti:

"Kışın bile bırakıp gidemiyorum. Bir çocuğunuz, evladınız gibi bakıyorsunuz. Kadınlar girişimcilik anlamında her şeyi yapabilir. Çalışma hayatımız var ama ekstradan çiftçilik de yapabilirler. Çiftçilik gerçekten çok güzel bir şey. Emek istiyor ama emek de karşılığını veriyor."