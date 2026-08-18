Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi

Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simge Tokcan, Düzce'de yaban mersini yetiştirerek girişimcilik serüvenine başladı ve yüksek verim aldı.

Düzce'de eşinin 3 dönümlük arazisinde yaban mersini üretmeye başlayan kadın girişimci Simge Tokcan, emeğinin karşılığında yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan 38 yaşındaki Tokcan, yaklaşık 5 yıl önce Bartın'da bir firmada muhasebe uzmanı pozisyonunda çalışırken 12 yıllık kariyerini sonlandırıp eşinin Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı 1080 rakımlı Derdin köyüne yerleşti.

Kariyerine devam etmek istemeyen ve köyde boş duran 3 dönümlük arazinin gerektiği gibi kullanılmadığını düşünerek yeni arayışlara giren Tokcan, toprak analizi yaptırıp köydeki yaban mersini üreticileriyle konuşarak meyvenin yetiştirilme sürecini gözlemledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 6 farklı yaban mersini fidanı temin eden ve yaklaşık 3 yıl önce kadın girişimciler için devlet destekli kredi imkanlarından yararlanan Tokcan, fidan temini, damla sulama altyapısı ve koruma teli yatırımlarını hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sağlanan teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan, bitki koruma, kayıt tutma, gübreleme ve izlenebilirlik eğitimleri alan Tokcan, ilk yıl 1300 fidandan 700 kilogram, bu sezon ise 3 ton ürün elde etti.

"Tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu"

Tokcan, AA muhabirine, muhasebe uzmanı olarak iş hayatına devam ettiği sırada Düzce'ye taşındığını ve burada toprakla uğraşmak istediği için çiftçiliğe yöneldiğini söyledi.

Köydeki her ailenin özellikle fındık üzerine çiftçilik yaptığını belirten Tokcan, önce aronya yetiştirmeyi düşündüğünü ancak yaptığı araştırmalar sonrasında yaban mersininde karar kıldığını dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında tüm zamanını yaban mersini bahçesinde geçirdiğini anlatan Tokcan, şöyle devam etti:

"Bahçemizi uzaktan da takip edebiliyor, sulamalarını uzaktan yapabiliyoruz fakat başında durmak daha güzel. Ben tarımdan anlamadığım için işin uzmanı bir hocamdan danışmanlık aldım. Daha sonra araştırmalar yaptım ve devletimizin genç kadın girişimcilere verdiği krediden yararlandım. Aldığım eğitimlerle bahçemi kurdum. O dönem tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu ama şimdi her şeyi biliyorum."

"Destekler bize itici bir kuvvet oluyor"

Tokcan, devlet desteğinin itici güç olduğunu vurgulayarak, bahçesinde 1300 tane 6 farklı yaban mersini fidanı bulunduğunu ve perakende satış yaptığını ifade etti.

"İyi Tarım" sertifikası da almaya hak kazandığının ve böylece büyük marketlere de satış yapabileceğinin altını çizen Tokcan, "Devletimiz gençlerimize çeşitli destekler uyguluyor. Kadın girişimcilere verilen desteklerde ise 2-3 veya 5 yıl ödemesiz faizsiz kredi destekleri var. 40 yaşına kadar genç kadın girişimci kredileri var. Aldığımız kredileri kısa vadede ödemiyoruz. Bu destekler bize itici bir kuvvet oluyor." diye konuştu.

Bahçesindeki fidanlarla arasında duygusal bağ oluştuğunu dile getiren Tokcan, şunları kaydetti:

"Kışın bile bırakıp gidemiyorum. Bir çocuğunuz, evladınız gibi bakıyorsunuz. Kadınlar girişimcilik anlamında her şeyi yapabilir. Çalışma hayatımız var ama ekstradan çiftçilik de yapabilirler. Çiftçilik gerçekten çok güzel bir şey. Emek istiyor ama emek de karşılığını veriyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bartın, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Yüzüğü taktı Uzak Şehir’in Kadir’inin sır gibi sakladığı sevgilisi Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi

11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:09:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yaban Mersiniyle Girişimcilik Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.