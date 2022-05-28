"Yakupabdal Tabiat Parkı" sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
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"Yakupabdal Tabiat Parkı" sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor

28.05.2022 11:33
"Yakupabdal Tabiat Parkı" sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor

Bayburt'taki Yakupabdal Tabiat Parkı, çetin geçen kışın ardından canlanan doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayburt'taki Yakupabdal Tabiat Parkı, çetin geçen kışın ardından canlanan doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yüzölçümünün yüzde 8'i ormanlarla kaplı Bayburt'un ender doğal sarıçam ormanlarından birini barındıran Yakupabdal Tabiat Parkı, şehir yaşamının günlük karmaşasından uzaklaşmak isteyenlere yeşil ve mavinin eşsiz tonlarıyla huzurlu ortam sunuyor.

Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyü sınırlarında, deniz seviyesinden 1820 metre yükseklikteki tabiat parkı, çevresindeki doğal orman ile bütünleşen gölet olması nedeniyle "doğunun Abant'ı" olarak da adlandırılıyor.

Tabiat parkını ziyaret eden doğaseverler, temiz hava ve görsel zenginlik eşliğinde gölet çevresinde gezintiye çıkarken, kuş cıvıltıları ve kurbağa sesleri eşliğinde doğal ortamın tadını çıkartıyor.

Güzergahta yer alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı, Satala Antik Kenti ile de adeta bir turizm aksı oluşturan Yakupabdal Tabiat Parkı, sezonun ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

"Derenin şırıl şırıl sesi, göletin huzur veren bir bakış açısı var"

Ziyaretçilerden öğretmen Fatmanur Meral, AA muhabirine, doğayla iç içe vakit geçirmek amacıyla geldiği tabiat parkında canlanan doğanın seyrine doyum olmadığını söyledi.

Yakupabdal Tabiat Parkı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Meral, "Şehrin kalabalığından uzaklaşarak doğayla vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Burada her şey çok doğal. Derenin şırıl şırıl sesi, göletin huzur veren bir bakış açısı var. Mayısın son günleri olmasına rağmen bahar buraya yeni yeni gelmeye başladı. Çiçekler, böcekler... Burada her şey bize doğanın mükemmelliğini sunuyor." dedi.

Hacı Dursun Güleç, kent merkezinden yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun ardından Yakupabdal Tabiat Parkı'na ulaştıklarını ifade etti.

Güleç, arkadaşlarıyla birlikte doğal güzellikler, göletten gelen kuş ve kurbağa sesleri eşliğinde huzur veren bir gün geçirdiklerini anlattı.

Üniversite öğrencisi Yeliz Sezgin, yaklaşan final sınavları öncesi stres atmak amacıyla düzenlenen geziye katıldığını ve ilk kez gördüğü tabiat parkına hayran kaldığını dile getirdi.

Tabiat parkını daha önce ziyaret edenlerin, kendilerine burayı görmeleri önerisinde bulunduklarını belirten Sezgin, "Bahar buraya yeni gelmiş. Göleti olsun, ormanlık alanı olsun çok güzel doğal alan. Biz de burada gezi ve piknik yaptık. Sınavlar öncesi stres attık. Herkese tavsiye ediyoruz. Çevre temizliği de yapıp döneceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Demirözü, Bayburt, Abant, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Yakupabdal Tabiat Parkı' sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika


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