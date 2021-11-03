(DRONE) "Yanık Ülke"de sisin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi - Son Dakika

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak isimlendirdiği Manisa'daki Kula- Salihli Volkanik Jeoparkı'nda, bu sabah oluşan sis, güzel bir manzara oluşturdu.

Kula ilçesinde sabah saatlerinde sis gözlendi.

Kara yollarında görüş mesafesini azaltan ve sürücülerin yavaşlamasına neden olan sis, bazı bölgelerde oluşturduğu manzara ile dikkati çekti.

UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'nda yer alan parkta da 12 bin yıl önce patlayan volkanlar nedeniyle lav akıntıları sonucu oluşan bazalt kayalar ve volkan konilerinin zirveleri, sis bulutlarının arasından drone kamerasına yansıdı.