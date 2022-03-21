"Yaşam Tarzı Müzesi" Artvin'in kültürünü geleceğe taşıyor - Son Dakika
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"Yaşam Tarzı Müzesi" Artvin'in kültürünü geleceğe taşıyor

21.03.2022 12:01
"Yaşam Tarzı Müzesi" Artvin'in kültürünü geleceğe taşıyor

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi, bölgenin kültürünü geçmişten geleceğe aktarıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi, bölgenin kültürünü geçmişten geleceğe aktarıyor.

İş insanı Naim Özkazanç öncülüğünde muhtarlık tarafından köyde atıl durumdaki ilkokul binası restore edilerek 2012'de müzeye dönüştürüldü.

İhtiyaçlar çerçevesinde sonraki yıllarda biraz daha büyütülerek "Yaşam Tarzı Müzesi"ne dönüştüren binada, büyük bölümü geçmişte yöre halkının kullandığı araç gereçler ile eski kıyafetlerden oluşan 800 civarında eser sergileniyor.

Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi, eskiden günlük yaşamda kullanılan birbirinden ilginç materyallerle son yıllarda bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasına girmeye başladı.

Köy muhtarı İdris Numanoğlu, AA muhabirine, müzenin köyde yetişen ve önceki yıllarda hayatını kaybeden iş insanı Naim Özkazanç'ın girişimleri ve maddi destekleriyle yaptırıldığını söyledi.

Müzedeki eserlerin gönüllülük esasına dayalı olarak yöre halkınca bağışlandığını belirten Numanoğlu, müzenin geleneksel yaşama ışık tutmak için yapıldığını dile getirdi.

Numanoğlu, müzede meyve sıkacağından sepet, balta, orak, bıçkı, tahıl ölçeği, kazan, güğüm, rende, yabani hayvan kapanları, ahşap kilit, topraktan yapılan borular, Osmanlı dönemi kiremitleri, sıcak demirci ocağı, su değirmeni çarkları gibi köy yaşamında akla gelen her şeyin bulunduğunu ifade etti.

Merhum iş insanı Özkazanç'ın geçmişi yaşatıp geleceğe taşımak için hayata geçirdiği müzenin köyün tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağladığını vurgulayan Numanoğlu, "Buraya sadece Türkiye'den değil, İngiltere'den, Irak'tan, birçok yerden ziyaretçi geliyor. Bir ay önce Hatay'dan iki minibüs dolusu turist geldi. Senede 10 ile 15 bin arası ziyaretçi ağırlıyoruz. Salgın döneminde bile 5-6 bin ziyaretçi geldi." diye konuştu.

Numanoğlu, müzenin, köyün imamı ve bazı köylüler tarafından açık tutulmaya çalışıldığını kaydederek, sürekli açık tutabilmek için görevliye ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Müzedeki eşyaların üzerine bağışlayanların isimlerini yazdıklarını belirten Numanoğlu, "Kendileri vefat etse bile isimleri yaşayacak. Müzemizde sadece alet edevat yok, bölgede giyilen kıyafetleri de sergiliyoruz. Nişan elbiseleri, kadınlarımızın, erkeklerin günlük yaşantıda giydikleri elbiseler de burada sergileniyor." dedi.

"İlçemizi, köyümüzü en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz"

Müzeyle ilgilenerek ziyaretçilere rehberlik yapan köy imamı Mehmet Yusuf da göreve başladığında buranın atıl bir okul olduğunu, sonradan müzeye çevrildiğini anlattı.

Müzenin 2012'den beri hizmet verdiğini ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Yusuf, şunları söyledi:

"Ben de ziyaretçilerimize yardımcı oluyorum, turistlerle ilgileniyorum. Çay ikram ediyoruz. İlçemizi, köyümüzü en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Müzemize her geçen yıl artan bir ilgi var. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz oluyor. Ülkemizin dışından, Fransa, Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden ziyaretçiler buraya geliyor. Burası bir Laz köyü. Bu nedenle müzedeki eserlerin adları hem Türkçe hem de Lazca yazılmış."

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Muhtarlık, Tragger, Arhavi, Artvin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yaşam Tarzı Müzesi' Artvin'in kültürünü geleceğe taşıyor - Son Dakika


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