Yaşlılar ve Gençler Lezzet Paylaştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaşlılar ve Gençler Lezzet Paylaştı

Yaşlılar ve Gençler Lezzet Paylaştı

Karabük'te yaşlılar, gençlerle gastronomi etkinliğinde mutfakta bir araya geldi, yarıştı.

02.10.2024 16:46
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Karabük'te yaşlı bireyler, "Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı" etkinliğinde gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesiller arasında bağ kurulması amacıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile belediye işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Kurgusal Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

Belediyenin Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri, etkinlik kapsamında öğrencilerle "Piliç Topkapı" yemeği ve butik çikolata yaptı. Gençlerle iki kişilik grup halinde yarışma da yapan yaşlılar, eğlenceli vakit geçirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinliğe gelerek katılımcılarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz, misafirlerle Dünya Yaşlılar Günü'nde keyifli etkinlik yaptıklarını belirtti.

Aktif Yaş Alma Merkezi'nde görev yapan gerontolog Birtan Kıcırdar da üyelerinin gençlerle sadece sofrada değil, anılarda, geçmiş deneyimlerde buluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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