Yassı Höyük'te Geç Tunç Çağı'na Ait Bulgular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yassı Höyük'te Geç Tunç Çağı'na Ait Bulgular

Yassı Höyük\'te Geç Tunç Çağı\'na Ait Bulgular
20.07.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afşin'deki Yassı Höyük kazılarında Geç Tunç Çağı yapıları ve silolar bulundu, yazılı kaynaklar hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan Yassı Höyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, Geç Tunç Çağı'na ait büyük bir yapıya ve silolara ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve katkılarıyla, Tanır Mahallesi'nde Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Baştürk başkanlığında 2021 yılında başlatılan kazı çalışmalarında, bu yıl Geç Tunç Çağı yani Hitit Dönemi'ne ait tabakalar gün yüzüne çıkarıldı.

Kazıların bu sezonunda, bir oda ile ön kısmında taşla örülmüş ve depolama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen silo tespit edildi.

Hedef yazılı kaynaklara ulaşma

Kazı Başkanı Doç. Dr. Elif Baştürk, AA muhabirine, 2025 yılı kazı sezonuna büyük bir heyecanla başladıklarını belirtti.

Geç Tunç Çağı'na ait, tadilat evresi de bulunan iki aşamalı bir sürecin varlığını ortaya çıkardıklarını anlatan Baştürk, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir yapıya ait bir odanın bir bölümü açığa çıkarıldı. Bunun altında daha erken evrelere de ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ancak bizi asıl heyecanlandıran, daha aşağıda ulaşmayı beklediğimiz Assur Ticaret Kolonileri Dönemi. Çünkü bu dönem, yazılı kaynaklar ve tabletlerle karakterize ediliyor. Ayrıca bu bölge, ticaret kolonileri güzergahı üzerinde yer aldığı ve o dönemin önemli kentlerini barındırdığı düşünülen Afşin- Elbistan bölgesinde bulunduğu için, bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle oldukça heyecanlıyız."

Geçen yıl "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Geç Tunç Çağı'na ait bir sayı tableti bulduklarını hatırlatan Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tür makbuz niteliğinde belki de okuma yazma bilmeyen birinin, buradaki bir ürünün depolanmasını kayıt altına almak için yaptığı bir eser, sayı tableti. Zaten bu tablet, çok büyük bir yapının tadilat geçirmiş bir bölümünde ve hemen önündeki, Geç Tunç Çağı'nda oldukça yaygın olarak kullanılan taş silolarla bağlantılı tabakadan açığa çıkarıldı. Biz de 'Acaba yazılı kaynaklara yaklaşıyor muyuz, tablet ya da başka bir bulgu açığa çıkar mı ?' heyecanını yaşıyoruz."

Farklı dönemlere ışık tutuyor

Baştürk, geçmiş yıllarda farklı dönemlere ait önemli bulgulara da ulaşıldığını, 2022 yılında höyüğün en üst kısmında Roma Dönemi'ne ait bir bazilika yapısının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Bunu takiben, 2022 ve 2023 yıllarında Pers-Ahameniş Dönemi'ne ait idari kompleksin bir kısmının tespit edildiğini dile getiren Baştürk, 2024 yılında ise aynı yapının genişletilerek kazıldığını belirtti.

Baştürk, daha önce erişilemeyen Orta Demir Çağ ile Geç Tunç Çağı arasındaki geçiş evrelerinin de höyüğün merkez kısmında ortaya çıkarılmaya başlandığını kaydetti.

Kazı çalışmaları kapsamında bugüne kadar MÖ 6000 ile MS 275 yılları arasına tarihlenen 9 ana tabaka belirlendi. Her bir tabakanın kendi içinde farklı alt evrelere sahip olduğu da tespit edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Afşin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yassı Höyük'te Geç Tunç Çağı'na Ait Bulgular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 12:49:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yassı Höyük'te Geç Tunç Çağı'na Ait Bulgular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.