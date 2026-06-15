Yaz Festivalleri ve Sanat Etkinlikleri Başladı

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta yaz festivallerinden sergi açılışlarına, konserlerden prestijli sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

21 Haziran Dünya Müzik Günü kapsamında Fransa genelinde kutlanacak "Fete de la Musique" festivalinde pek çok başarılı sanatçı sokaklar, parklar ve müzelerde ücretsiz konserler verecek.

DJ Carl Cox, 20 Haziran'da tarihi Chantilly Şatosu'ndaki geleneksel izlerle modern ritimleri buluşturacağı bir elektronik müzik konseri verecek. Marlon Hoffstad, 21 Haziran'da eski ve terk edilmiş bir demir yolu hattı üzerinde yer alan Hasard Ludique'de açık hava konserinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sonar Festival, 18-20 Haziran'da Barselona'da müzikseverlerle buluşacak.

Rock ve heavy metal dünyasının önemli sahneleri arasında yer alan Hellfest, 18-21 Haziran'da Fransa Clisson'da gerçekleştirilecek. Dört günlük festivalde Iron Maiden'dan The Offspring'e, Alice Cooper'dan Megadeth'e kadar uzanan ünlü isimlerin sahne alacağı programda, on binlerce müzikseverin ağırlanması bekleniyor.

Avrupa'nın en eski ve kesintisiz pop/rock festivallerinden Pinkpop Festival, bu yıl Hollanda'nın Landgraaf şehrinde, 19-21 Haziran'da düzenlenecek. Festivalde Zara Larsson, Halsey, Tom Morello ve Teddy Swims'in de aralarında yer aldığı pek çok isim sahne alacak.

The Gorillaz, 20 Haziran'da Londra'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

Efsanevi rock grubu Guns N'Roses, Amsterdam'ın ünlü kapalı arenası Ziggo Dome'da 18 ve 20 Haziran'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

OneRepublic, 20 Haziran'da Madrid'deki Palacio Vistalegre Arena'da müzikseverlerle buluşurken Sting, "Sting 3.0" turnesi kapsamında Hırvatistan'daki Arena Zagreb'de sahne alacak.

Avustralyalı indie-rock sanatçısı Courtney Barnett, 17 Haziran'da Tokyo'da Spotify O-EAST sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Festivaller

Londra'da Royal Opera House'da düzenlenen "Next Generation Festival 2026", İngiltere, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından seçkin genç toplulukların ve dans okullarının performanslarını bir araya getiriyor. 4 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde The Royal Ballet School ve New York merkezli School of American Ballet ortak gösterileri izlenebilecek. Royal Ballet'in genç yetenek programı "Chance to Dance" kapsamında Giselle yapıtından ilham alan modern bir gösteri de 21 Haziran'da Linbury Theatre'da sahnelenecek.

Moskova, kültür tarihiyle ilgilenen sanatseverler için önemli buluşmalardan birine ev sahipliği yapacak. Tarih meraklılarını farklı dönemlere götürecek "Zamanlar ve Çağlar" (Vremena i Epohi) festivali, Orta Çağ'dan Birinci Dünya Savaşı'na uzanan dönemde büyük ölçekli savaş sahneleri, kostümler ve geleneksel el sanatlarını ziyaretçilere sunacak.

ABD'nin Seattle şehrinde yapılacak "Belltown Mural Festival", sokak sanatını yakından takip edenler için odak noktası olacak. Yerel ve uluslararası duvar resmi sanatçılarının, canlı performanslarıyla Belltown'ı adeta açık hava atölyesine dönüştüreceği festival, 15-21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sergiler

Londra'da Tate Modern'de açılan "Le Parc: Light. Colour. Action." sergisi, Julio Le Parc'ın ışık oyunları ve enstalasyonlarını 3 Mayıs 2027'ye kadar görme imkanı sunuyor.

Londra'da Barbican Art Gallery'de açılan ve 1920'lerden günümüze Pan-Afrikanizmin sanatsal ve kültürel üretim üzerindeki etkisini sunmayı amaçlayan "A Black Planet: The Art and Culture of Panafrica" sergisi 6 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşacak. Resimlerden enstalasyonlara, posterlerden dergi ve filmlere kadar 300'den fazla eserin yer aldığı sergi, Pan-Afrika görsel kültürünü, tarihi ve çağdaş perspektiflerle ele alıyor.

Paris'teki Jeu de Paume, Sir Elton John'ın kişisel koleksiyonundan seçilen portreler ve fotoğrafların yer aldığı "Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection" sergisine ev sahipliği yapıyor. Beş tematik bölümden oluşan sergi, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Beatriz Gonzalez'in retrospektif sergisi "Gonzalez", Norveç'in başkenti Oslo'da, Astrup Fearnley Museet'te açıldı. 150'den fazla eserin bir araya getirildiği sergide, sanatçının 1960'lardan günümüze uzanan etkili pratiği inceleniyor.

Öncü video sanatçılarından Mako Idemitsu'nun retrospektif sergisi "What a Woman Made", 21 Eylül'e kadar Japonya'nın başkenti Tokyo'da ziyaret edilebilecek. Sanatçının 1970-1980'de ev hayatında, kadın yaşamlarını ele alan yapıtları, televizyon draması estetiğiyle sergileniyor.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 6 yeni film beyaz perdeye yansıyacak.

Yönetmenliğini Andrew Stanton ve McKenna Harris'in üstlendiği animasyon yapım "Toy Story 5", oyuncakların akıllı telefonlar ve teknoloji dünyasına karşı girdiği mücadeleyi konu alıyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen ve Joan Cusack gibi isimler yer alıyor.

Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard ve Noah Jupe'un başrollerini paylaştığı "The Death of Robin Hood", yaşlanan bir halk kahramanının geçmişi ve düşmanları ile hesaplaşmasını aksiyon dolu bir atmosferde seyircilere sunacak.

Aksiyon ve gerilim kategorisinde vizyona girecek "Citizen Vigilante", intikam mücadelesindeki bir adamın sosyal medya figürü haline gelmesi ve beraberinde gelişen olayları konu alıyor. Uwe Boll'un yönetmenliğini yaptığı filmde Armie Hammer, Costas Mandylor ve Dora Dimic Rakar gibi isimler rol aldı.

Mark Jenkin'in yönettiği ve George MacKay ile Callum Turner'ın kadrosunda yer aldığı İngiliz yapımı "Rose of Nevada", otuz yıl önce denizde kaybolan ve ansızın geri dönen gizemli bir gemi ekseninde gelişen olayları sinema perdesine getirecek.

Gizemli bir hikaye örgüsüne odaklanan, iki gencin karşılaştığı sıra dışı ve korku dolu bir varlığı konu alan bağımsız gerilim yapımı "Leviticus" ile Hayley Kiyoko'nun aynı adlı romanından ve hit şarkısından sinemaya uyarlanan romantik, gençlik draması "Girls Like Girls" de beyaz perdeye yansıyacak filmler arasında bulunuyor.