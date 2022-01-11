Yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" söyleşisine katıldı - Son Dakika

Yazar Hayati İnanç, Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide edebiyatseverlerle bir araya geldi.

İnanç, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde "Yazar Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisinde Divan Edebiyatı'nın geçmişine ilişkin bilgi verdi.

7 kitaptan oluşan serisiyle aynı adı taşıyan söyleşide İstanbulluları Divan Edebiyatı'nın tarihine uzanan yolculuğa çıkaran İnanç, unutulmaya yüz tutan Divan Edebiyatı'nın kültürel özelliklerini anlattı.

İnanç, şunları kaydetti:

"Web sayfamda 'Şu kitaplar vasiyetimdir.' dedim. 7-8 asırdan beri bize hocalık, önderlik etmiş temel eserler. Fatih merhumun hocaları yazmış, Abdülhamit merhum ev ev dağıttırmış, geldik milenyum çağına kafalar karışmaya başladı herkes çok bilir oldu. Hem Fatih'in hem Abdülhamit'in mirasını takiben ben de vasiyetim olarak web sayfama koydum. Kitaplar oradan okunabiliyor. Kimse yanlış anlamasın, kendi yazdığım naçiz kitaplardan söz etmiyorum. Söz konusu bile değil. Ama bunlar öyle değil, bunlar temel kitaplar. Olmazsa olmaz. Medeniyetimizin merkezinde, ekseninde bunlar. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hz. Peygamberi öven, anlatan ve adına naat dediğimiz öyle güzel eserler verdiler ki bambaşka bir külliyattır."

İnanç, sözlerini Şair Hüseyin Siret Özsever'in şiiriyle tamamladı.