Yeniçağa'da minik öğrenciler büyüklere masal anlattı - Son Dakika
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Yeniçağa'da minik öğrenciler büyüklere masal anlattı

28.04.2022 15:45
Yeniçağa'da minik öğrenciler büyüklere masal anlattı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilkokul öğrencileri "Miniklerin Sesinden Anadolu Masalları" projesi kapsamında büyüklere masal anlattı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ilkokul öğrencileri "Miniklerin Sesinden Anadolu Masalları" projesi kapsamında büyüklere masal anlattı.

Yaşar Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Emine Nergiz ve Murat Koçak danışmanlığında gösteri hazırladı.

Çocukların masal kültürünü unutmaması ve masalların daha çok insana ulaşması amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler küçük piyesler yaptı.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Muhammed Talha Sezer, Ceylin Karadoğan ve Ayşe Ravza Acar, "Tuz kadar sevmek", "Nardaniye hanım" ve "Mercan kız" masallarını katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinliğe, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Murat Koçak, Yeniçağa, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yeniçağa'da minik öğrenciler büyüklere masal anlattı - Son Dakika


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