UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, karla beyaza büründü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 23 kilometre güneyindeki Yesemek Mahallesi'nde bulunan müze ve heykel atölyesi, beyaz örtüyle kaplandı.
Hitit dönemine ait birçok eserin yer aldığı bölge, drone ile görüntülendi.
Heykel ve savaş kabartmalarının karla kaplı görüntüleri, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü - Son Dakika