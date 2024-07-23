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Yıllara meydan okuyan tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor.

Kilis merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde ve 1'inci derecede arkeolojik site olarak tescillenen yaklaşık 2 bin yıl önce yapılan Kaçarlar Kale'si, 14 yıldır araştırma ve restore edilmeyi bekliyor. Tarihi mirasın korunması ve turizme kazandırılması amacıyla köy sakinleri, yapının bir an önce restore edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yaklaşık olarak 2 bin yıl önce savunma amacıyla, çevresine hakim kayalık alan üzerine inşa edilmiş, mimari sütun ve özel seçilmiş taş parçalarıyla bir araya getirilmiş olan tarihi kale kalıntılarını bir an önce restore edilmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Yener, "Babam ve büyük babam zamanında büyüklerimiz buranın hangi döneme ait olduklarını bilmiyorlardı. Buraya 'Kale Harabeleri' diye isim vermişti ve bizde o şekilde biliyorduk. Zamanında görevliler burada araştırma yaptı ve buradan taşın üzerine çizilmiş kadın ve çocuk resmi bulundu. Bu yapının altında başka eserlerde olabilir" dedi.