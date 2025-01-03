Yorga'n Desenleri Yeni Ürünlerde Hayat Buluyor

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Unutulmaya yüz tutmuş yorgan desenleri artık giysilerde ve çantalarda hayat buluyor

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan'da faaliyet gösteren yorgancılık kursu ilgi çekiyor. Yorganların üzerindeki nakışlar giysiden çantalara kadar farklı ürünlere uygulanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi yorgancılık sanatı usta öğreticisi Hacere Şerifoğlu, yorgan üzerindeki desenleri farlı ürünlere uyguladıklarını söyledi. Şerifoğlu "Yorgan üzerindeki teknikleri çantalara, yastıklara, kıyafetlere uyarlıyoruz. Yorgan üzerindeki deseni tekniği yaşatmak için uğraşıyoruz. Kurslarımıza talep var yorganlamanın yanı sıra keçe kursu da veriyoruz. Keçeyi sonunda yorganlama tekniği ile yine birleştiriyoruz. Çok fazla talep var hem yorganlamaya hem keçeye. Yorgan günümüzde aslında unutulmadı ancak kızlarımız artık yün yorganları istemiyor. Aslında ne kadar sağlıklı olduğunu bilseler kızlarımıza bakımı daha zor kullanımı daha zor geliyor. Daha çok tekstil ürünleri tercih ediyorlar. Bizler de yorgancılığı unutmamak için uğraş gösteriyoruz" dedi.

Terapi gibi

Kursiyerlerden Meryem Hacıhamzoğlu, kursun kendisine terapi gibi geldiğini kaydederek "Emekli Ziraat Mühendisiyim. Evde boş vakitlerimizi değerlendirmek için iğneli keçe, ipek koza, yorganlama, yelekler, ceketler yaparak hediye ediyoruz hem de tanıtıyoruz. Çalışan kişi olarak evde boş duramıyoruz. Benim açımdan kesinlikle terapi oluyor. Burada arkadaşlarla tanışıyoruz burada öğrendiklerimizi topluma aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.