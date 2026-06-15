Yörük Kızından Türk Kültürüne Destek - Son Dakika
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Yörük Kızından Türk Kültürüne Destek

Yörük Kızından Türk Kültürüne Destek
15.06.2026 11:15
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Hollanda'da yaşayan Tavaslı Yörük kızı Yeşim Mutun, müziğiyle Türk kültürünü tanıtıyor.

DENİZLİ (İHA) – Yaşamını Hollanda'da sürdüren Tavaslı gurbetçi Yörük kızı, yaptığı müziklerle Türk kültürünün tanıtımına destek sağlıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdulu Mahallesi'nden olan Yörük kızı Yeşim Mutun, yaşamını sürdürdüğü Hollanda'da yaptığı müziklerle Türk esintilerini Avrupalılara dinletiyor. Daha öncesinden de single çalışmaları bulunan Yeşim Mutun, yeni eseriyle beğeni topladı.

Yeni eseri hakkında açıklamalarda bulunan Yeşim Mutun, "Geçtiğimiz günlerde üçüncü şarkımı çıkarttım. İsmi 'Sadece Bir Defa' olan bu eserin söz ve müziği bana ait. Çocukluğum gelen bir tutku şarkı sözleri yazmak ve söylemek. Klipini Hollanda'nın Utrecht şehrinde çektik. Değerlerimize sahip çıkmak adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yörük Kızından Türk Kültürüne Destek - Son Dakika

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