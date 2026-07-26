Yörük Türkmen Şenliği Kırıkkale\'de Yapıldı

Kırıkkale Yörük Türkmen Derneği tarafından "6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği" gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi Beylik Çayırı'nda düzenlenen etkinlik, "göç yürüyüşü", saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Şenliğin açılışında konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yörük Türkmenlerinin, cesaretleri, çalışkanlıkları, vatan sevgileri ve geleneklerine bağlılıklarıyla bu toprakların en değerli yurttaşlarından olduğunu söyledi.

Anadolu'nun kültürel zenginliğinde olduğu gibi Kırıkkale'nin kimliğinde de Yörük Türkmenlerinin emeği ve izlerinin olduğunu dile getiren Önal, "Kırıkkale Belediyesi olarak bu köklü mirasın yaşatılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve kültürel zenginliğimizin korunmasını çok önemsiyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç de Yörük Türkmen kültürünün sadece geçmişin hatırası değil, milletin karakterini şekillendiren, cesaretin, vefanın, misafirperverliğin ve vatan sevgisinin yaşayan bir mirası olduğunu vurguladı.

Kırıkkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön ise bugün burada yalnızca bir şenlik gerçekleştirmediklerini kaydetti.

Bugün 1000 yıllık hafızayı, kadim kültürü, kökleri ve ortak geleceği yeniden diri tutmak için burada bulunduklarına dikkati çeken Özyön, "Bugün burada ecdadımızın bize emanet ettiği 1000 yıllık obayı dağıtmamak, o kadim çadırın direğini dimdik ayakta tutmak için tek yürek olduk." ifadesini kullandı.

Türk dünyasına ait çadırların kurulduğu şenlikte, Türk devletlerinden gelen misafirler çeşitli gösteriler sergiledi.