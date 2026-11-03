Yozgat Çayıralan\'daki ormanlar sonbaharda renk değiştirdi, dronla görüntülendi

Yozgat Çayıralan'daki ormanlar sonbaharda renk değiştirdi, dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Çayıralan'daki ormanlık alanlar sonbaharın etkisiyle sarı ve yeşil tonlarını bir arada yansıtıyor. Renk değiştiren ağaçların manzarası dronla kaydedilirken, görüntüler doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için güzel bir seyir imkanı sundu.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Bölgede renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi???????.
Sarı ve yeşilin tonlarının bir arada görüldüğü ormanlık alanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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