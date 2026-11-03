Yozgat Çayıralan\'daki ormanlar sonbaharda renk değiştirdi, dronla görüntülendi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Bölgede renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi???????.

Sarı ve yeşilin tonlarının bir arada görüldüğü ormanlık alanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.