Yozgat'ın İlk Kadın Taksi Şoförü: Songül Kablan - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ın İlk Kadın Taksi Şoförü: Songül Kablan

Yozgat\'ın İlk Kadın Taksi Şoförü: Songül Kablan

Songül Kablan, Yozgat'ta taksi şoförlüğü yaparak kadınların meslekteki yerini artırmayı hedefliyor.

20.01.2025 11:16
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Mersin'de bir lojistik firmasında çalıştıktan sonra 3 yıl önce memleketi Yozgat'a dönen 3 çocuk annesi Songül Kablan, taksi şoförlüğü yaparak ekmeğini kazanıyor.

Memleketine döndükten sonra bir süre Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Kablan, daha sonra otobüs şoförü olmaya karar verdi.

Kablan, girişimleri sonuç vermeyince bir taksi durağından gelen şoförlük teklifini kabul etti ve belgelerini tamamlayarak 2 hafta önce taksicilik yapmaya başladı.

Duraktaki gününe meslektaşlarıyla sohbet ederek başlayan Kablan, aracının temizlik ve bakımı sonrası müşterilerine hizmet veriyor.

Kablan, AA muhabirine, taksiciliği çok sevdiğini söyledi.

Müşterilerinin kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını dile getiren Kablan, "Buraya geldiğimde kadın taksici eksiği olduğunu gördüm ve bunu tamamlamak istedim. Bu iş hayalimdi. Yozgat'a bir şeyler katabilir miyim diye düşündüm ve şoför olmaya karar verdim. Gerekli belgelerimi tamamladım. Aslında otobüs sürmek istiyordum ama kabul görmedim, çok uğraşmıştım. Sonra taksi durağından teklif gelince ben de değerlendirmek istedim." diye konuştu.

"Kadınların da taksiciliği çok rahat yapabileceklerini gördüm"

Yozgat'ta ilk kadın taksi şoförünün kendisi olduğunu ifade eden Kablan, şöyle konuştu:

"İşe başlayalı çok fazla olmadı ama güzel geri dönüşler alıyorum. İnsanlar beni görünce çok şaşırıyor. Sadece kadınlar değil, erkek yolcular da takdir ediyor. Özellikle kadınlar 'taksi çağırmak bizim için zor oluyor, seni görünce biz daha mutlu oluyoruz' diyor. Kadın taksicileri görmek istiyor. İnşallah ben buna öncü olurum ve devamı gelir. Şu an çok keyifli gidiyor, duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar hiç yadırgamadılar. Erkek mesleği gibi görünse de kadınların da taksiciliği çok rahat bir şekilde yapabileceğini gördüm. Buna örnek olayım ve devamı da gelsin diye temenni ediyorum."

Kablan, 08.00-18.00 saatlerinde çalıştığını belirterek, geri kalan zamanında çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini kaydetti.

Müşterilerden Yaşar Özer ise Yozgat'ta kadın taksi şoförü görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Sonuçta erkeklerin yaptığı zor bir mesleği seçmiş, kendisini tebrik ediyorum. Zor olanı başarmış." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ın İlk Kadın Taksi Şoförü: Songül Kablan - Son Dakika

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