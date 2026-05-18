Yozgat'ta 19 Mayıs Coşkusu
Yozgat'ta 19 Mayıs Coşkusu

Yozgat\'ta 19 Mayıs Coşkusu
18.05.2026 21:11
Yozgat'ta düzenlenen 'Bayrak Yürüyüşü', milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Yozgat'ta 19 Mayıs coşkusu 'Bayrak Yürüyüşü' ile başladı.

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti. Terminal mevkiinden kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar süren yürüyüşe kent protokolü, polis okulu bando takımı, öğrenciler, halk dansları şenliği için yurt dışından gelen katılımcılar ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yozgat'ta milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla organize edilen 'Bayrak Yürüyüşü', her kesimden pek çok vatandaşı bir araya getirdi. Polis okulu bando takımının çaldığı marş eşliğinde başlayan yürüyüşte, katılımcılar dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıdı. Yürüyüşe katılan kalabalık kent meydanında toplandı.

Avrupa ve Dünya Halter Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek meydanda toplananlara hitap etti. Özbek, "Yaklaşık 2-3 hafta önce yapılan Avrupa Şampiyonasında Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldum. Yozgat'ta Türkiye'de sporun büyümesi, halter branşının büyümesi çok güzel. Buna öncülük etmek çok güzel. Sizlerin karşısında bu şekilde olmak çok güzel. Hepinizin 19 Mayıs'ını kutluyorum. Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sayın protokolümüze teşekkür ederim. Madalyamı Türk halkına ve özellikle Yozgat halkına da armağan etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Bingöllü Ozan Hacı Gürhan 'Ben Anadoluyum' şiirini okudu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise bayrağın ve bağımsızlığın önemine vurgu yaptığı konuşmasında herkesin bayramını kutladı.

Halk dansları şenliği için kentte bulunan Azerbaycanlı öğrenciler danslarından kesit sundu ve program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta 19 Mayıs Coşkusu

