Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi

01.04.2022 18:05

Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendiYOZGAT Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğinin yaşatılması için Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi.

Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi

YOZGAT Anadolu'da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğinin yaşatılması için Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi.

Yozgat Belediyesi, Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve baharın gelişini müjdeleyen çiğdem gezdirme etkinliğini düzenlediği şenlikle kutladı. Çiğdem gezdireme geleneğini, kuşaktan kuşağa aktarmak, yaşatmak ve ortak bellek oluşturmak amacıyla düzenlenen şenlikte, oluşturulan çiğdem alayı ev ve iş yerlerini gezerek esnaftan maniler eşliğinde çiğdem pilavı yapımı için yağ ve bulgur istedi.

Toplanan malzemelerle Cumhuriyet Meydanında çiğdem pilavı pişirildi. Pişirilen pilav il protokolünün de katılımıyla vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan çiğdem şenliği halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Vatandaşlardan Belmanur Yenice ise, "Çiğdem şenliği geçmişte Yozgat'ta yaşatılan bir gelenek. Tüm yaşlılardan örnek aldığımız bir şenlik. Ama uzun süre ara verilmiş. Biz bu şenliğe katılarak tekrardan geçmişi yad etmeye çalıştık. Bu kültürü gelenek haline getirmeye çalıştık. Bunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Örnek olması için tekrardan gelenek haline getirmeyi arzuluyoruz" şeklinde konuştu. Aybuke Adıgüzel de, "Çiğdem şenliğine ilk defa katılıyorum, çok mutluyum ve çok eğlenceli. Daha önce hiç görmemiştim ilk kez çiğdem şenliğine katıldım. Önemli olan bu geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması.

Biz de onun için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak adın çiğdem şenliğini düzenlediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Milletleri ayakta tutan örfüdür, adetidir, gelenekleridir. Bizim de bir geleneğimiz var. Kıştan çıkıpta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri var. Pandemiden sonra halkımız da zaten istiyordu. Çiğdem şenliğimizi yapalım, geleneksel hale getirelim ve geleneksel hale getirirken de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bunu ramazandan önce yapmak istedik. Bunu başardık, halkımızda büyük ilgi gösterdi. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenekti ve bu geleneği tekrar çocuklarımıza, yeni nesillere aktarmak adına bu etkinliği yaptık" dedi.

Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi
Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi
Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi

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Yozgat Belediyesi, Yozgat, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta çiğdem şenliği düzenlendi - Son Dakika


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