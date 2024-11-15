Yozgat'ta Sabah Namazı Sonrası Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta Sabah Namazı Sonrası Sıcak Çorba İkramı

Yozgat\'ta Sabah Namazı Sonrası Sıcak Çorba İkramı

Yozgat'ta Abdülmelik Tuncay Özentürk, cami cemaatine kışın çorba ikram ediyor.

15.11.2024 11:17
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Yozgat'ta çay ocağı işleten Abdülmelik Tuncay Özentürk, havaların soğumasıyla cuma günleri sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba ikramında bulunuyor.

Yozgat'ta yaşayan 47 yaşındaki esnaf Abdülmelik Tuncay Özentürk, havaların soğumaya başlaması ile cuma günleri iş yerinin karşısında bulunan Çapanoğlu Büyük Camii avlusuna gelerek hazırlığını yapıyor.

Özentürk, hazırlattığı 200 kişilik çorbayı namaz çıkışı cemaate ikram ediyor. Vatandaşları sabah namazına teşvik etmeyi amaçlayan Özentürk, etkinliği kış boyu devam ettirmeyi hedefliyor.

Özentürk, AA muhabirine, cuma günleri sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba ikramına 1,5 ay önce başladığını belirterek, "Çorba ikramı ile soğuk kış günlerinde cami cemaatimizin içini ısıtıyoruz. Namaz vakti mesai saatine yakın olduğundan vatandaşlarımız çorbasını içip işine gidiyor." dedi.

Çorba ikramıyla cami cemaatinin de mutlu olduğunu ifade eden Özentürk,, "Bu etkinliği önce kendi imkanlarımla başlattım, daha sonra eşimiz, dostumuz ve arkadaşlarımız da bize yardımcı olmaya başladı. Vatandaşların hayır dualarını alıyoruz ve bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Cami cemaatinden Recep Kunduz, namaz sonrası sıcak çorba içtiklerini belirterek, "Soğuk kış günlerinde bu ikram yüreğimizi ısıtıyor. Camide ibadetlerimizi yapıyoruz, namaz sonrası da sıcacık çorba ile karşılanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Demir de "Camide namazımızı kıldık, çorbamızı da içtik ve evimize gidiyoruz, şükürler olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Sabah Namazı Sonrası Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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