Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kerkenes Harabeleri ve Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmalarını inceledi

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti ve Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı Höyük'te süren kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Özkan, Pteria Antik Kenti'nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özkan, Anadolu'nun her köşesinde bir tarih ve insanlık mirasının bulunduğunu söyledi.

Arkeolojik çalışmaların uzun sürdüğünü, sabır gerektirdiğini belirten Özkan, "Kazı alanı tahminlere göre milattan önce 700 ve 600'lü yıllar aralığında kurulmuş bir şehir. Burada 1993 yılında başlayan bir çalışma var ve devam ediyor. Kazı çalışmaları bu sene biraz kısa sürecek. Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin bir kısmını Yozgat müzemizde sergiliyoruz. " dedi.

Özkan, kazı evinde yapılan çalışmaları da inceledikten sonra Uşaklı Höyük kazı alanına geçti.

Burada İtalyan Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino'dan bilgi alan Özkan, tarihte bilinen en erken mozaiğin Uşaklı Höyük'te bulunduğunu, bunun Yozgat açısından önemli olduğunu belirtti.