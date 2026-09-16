Yozgatlı Kore gazisi 76 yıl önce savaştığı cephedeki anılarını unutamıyor

SAİT ÇELİK/ MEHMET DOĞAN - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Selahattin Çetin, 28 gün süren gemi yolculuğunu ve cephede yaşadıklarını unutamıyor.

Başçatak köyünde yaşamını sürdüren Çetin, 1950 yılında Erzurum'da vatani görevini yaptığı sırada Kore'ye gönderilmek üzere seçildi.

Ardından Erzurum'dan İzmir'e giden Çetin, gemiyle 28 gün süren yolculuk sonrası Kore'ye ulaştı ve yaklaşık 6 ay burada görev yaptı.

Kore gazisi Selahattin Çetin, AA muhabirine, yolculuk boyunca kara yüzü görmediklerini, gündüzleri güvertede vakit geçirdiklerini, geceleri ise geminin alt bölümünde uyuduklarını söyledi.

Deniz yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştıklarını anlatan Çetin, dalgaların zaman zaman balıkları geminin güvertesine kadar çıkardığını ifade etti.

Kore'ye ulaştıklarında savaşın devam ettiğine dikkati çeken Çetin, "28 gün süren yolculuğun ardından Seul'e indik. Biz giderken hala savaş vardı. Bizi Kore askerleri karşıladı. Sürekli top sesi geliyordu. Oranın askerleri bize 'Okey, hat kesildi.' diyorlardı." dedi.

Çetin, Kore'de 3. tabur 10. bölükte görev yaptığını ve bölüğünün öncü olduğunu dile getirdi.

Aradan geçen yıllara rağmen birlikte görev yaptığı komutanlarını unutmadığını dile getiren Çetin, "Komutanlarımın adını unutmam. Yüzbaşı ve üsteğmen olanları hatırlıyorum." diye konuştu.

Cephede sık sık yer değiştirdiklerini belirten Çetin, bir bölgedeki görevlerinin ardından başka bir cepheye gönderildiklerini söyledi.

Öncü birliğinde görev yaptığı dönemde hendeklerde nöbet tuttuklarını kaydeden Çetin, "Açıktan nöbet bekleyemezsin. Kocaman bir hendek vardı. Güney Kore bu tarafta, Kuzey Kore diğer tarafta." ifadesini kullandı.

Şehitlikte mevlit okuttular

Çetin, Başçatak köyünden kendisiyle birlikte 2 kişinin daha Kore'ye gittiğini anlatarak, savaş döneminde yaşadıklarını unutmadığını belirtti.

Kore'de şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini anlatan Çetin, "Orada ölen şehitlerin defnedildiği büyük bir mezarlık vardı. Ne kadar kişi şehit olmuş ki çok büyük bir mezarlıktı. Oraya götürdüler, mevlit okuttular." dedi.

Çetin, Türkiye'ye döndükten sonra Kore'de kalan arkadaşlarından haber almaya devam ettiğini aktararak, Adapazarlı bir arkadaşının hayatını kaybettiğini kendisine gelen mektuptan öğrendiğini söyledi.

Kendilerinden önce bir tugayın Kore'ye gittiğini dile getiren Çetin, kendisinin ise 4. kafileyle bölgeye gönderildiğini ve önce giden askerlerin ağır kayıplar verdiğini vurguladı.

Geçen yıl Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Simpyo Lee'nin kendisini ziyaret ettiğini anlatan Çetin, Kore'ye davet edildiğini ancak ilerleyen yaşı nedeniyle gidemediğini kaydetti.