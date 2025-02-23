Yüksek Kilise Kış Manzarasıyla Cezbediyor

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Bin 800'lü yılların Yüksek Kilisesi beyaz manzarasıyla cezbediyor

AKSARAY - Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda yaptırılan ve günümüze kadar gelen Yüksek Kilise kış mevsiminde de beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Yüksek Kilise 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edildi. Dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen ve günümüze kadar gelen Yüksek Kilise içerisinde Bizans döneminden kalma bir şapel, su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise kış mevsiminde de beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Dik kayalar üzerindeki Yüksek Kilise, Güzelyurt Göleti manzarası ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor.