Yurt dışından gelen öğrenci ve öğretmenler Samsun'da Türk el sanatlarını inceledi - Son Dakika

Erasmus Projesi kapsamında 5 ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenler, Samsun'da Türk el sanatlarını görme imkanı buldu.

İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nun Erasmus Projesi kapsamında İtalya, Danimarka, Portekiz, Litvanya ve Polonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünü gezdi.

Yabancı öğretmen ve öğrenciler, burada Türk el sanatlarının yapıldığı seramik, çini, mozaik ve nakış atölyelerini inceledi.

Daha sonra ebru sanatı öğretilen öğretmen ve öğrenciler, fırçalarla desenler yaptı. Bazı öğretmen ve öğrenciler ise Osmanlı döneminde kadınların kullandığı giysileri yakından inceledi.

Polonya'da tarih öğretmenliği yapan David Szule, AA muhabirine, Türk el sanatlarına büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Kendisinin Osmanlı tarihini araştırdığını belirten Szule, "Türk el sanatlarını yakından görmek ve tanımak hem benim için hem de öğrenciler açısından çok iyi oldu. Özellikle Osmanlı tarihini araştırdığım için padişahların giydikleri kıyafetlere büyük ilgim vardı. Onları burada tek tek inceleme fırsatı buldum. Kıyafetlerden Osmanlı'nın ne kadar ihtişamlı olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Danimarka'da öğretmenlik yapan Malene Schwartz Marchen da Türk el sanatları ile yapılan eserleri çok etkileyici ve harika bulduğunu vurgulayarak, "İlk defa Türk el sanatını ve ürünlerini gördüm. Özellikle ebru sanatı ile yapılan eserler çok güzel. Ben de ebru sanatı ile ilgilenmek isterim ve bu konuda eğitim almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan ise Türk el sanatlarını geçmişten günümüze taşımaya çalıştıklarına işaret ederek, "Bu konuda ülkemizdeki birçok arkeoloji müzesindeki tarihi eserleri inceleyip, buradaki motifleri günümüzde kullanılabilir ev aksesuarlarında, yemek tabaklarında veya vazolarda kullanılmak üzere ürünler tasarlıyoruz. Burada üretilen ürünleri ise zaman zaman yurt içi ve yurt dışı sergiler düzenleyerek dünyaya tanıyoruz." diye konuştu.