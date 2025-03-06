Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

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Geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdiği ortaya çıkan usta sanatçı İlyas Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan ''Oy'una Geldik'' film ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasında görüntülendi.

06.03.2025 11:21  Güncelleme: 11:33
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Çiçek Abbas, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Beş Parasız Adam gibi unutulmaz yapımlarda boy gösteren usta sanatçı İlyas Salman'ın yüz felci geçirdiği ortaya çıkmış ve bir görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen İlyas Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" film ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasında görüntülendi.

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

YÜZ HATLARI DÜZELMİŞ

Yürümekte güçlük çektiği için basın toplantısı sırasında oturduğu gözlenen usta oyuncunun yüz hatlarının da önceki görüntüye nazaran düzeldiği görüldü. Burada kısa da bir açıklama yapan İlyas Salman, " Saray'ın dalkavuğu olsaydım, halkın soytarısı olmak yerine, bu filmi yasaklamazlardı. Ve ben, halkın soytarısı olduğum için de onur duyuyorum kendimle" ifadelerine yer verdi.

İşte İlyas Salman'ın son hali;

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var
Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var
Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var
Yüz felci geçiren İlyas Salman\'dan haber var

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Son Dakika Kültür Sanat Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ahmet3353:
    zaten Allah a inanmıyor Allah'tan şifa dilemeye gerek te yok 226 39 Yanıtla
  • talha Durusoy:
    çok yakında saglıgına kavusursun insallah ilyas bey senin filmlerini ailecek izliyoruz allah sana uzun ömürler versin 63 170 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    mevlam neylerse güzel eyler. 140 18 Yanıtla
  • aragorn:
    KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ İLYASSSSSSSS 122 17 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    allah var gam yok 101 10 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    herkesin inancı kendine 61 43 Yanıtla
  • Ahmet:
    herkesin dini kendine ama dinimize inancımıza da karışmasın 97 4 Yanıtla
  • k K:
    seni çok seviyoruz ATATÜRK CÙ 7 50 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Devlete muhalif olacaım diye atmadığı yakla kalmıyor bunların. Ateşi bol olsun, ıslah olmaz bu 16 8 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    geçmiş olsun ..Devletin İmralı ile barış adımları şok etmiş olabilir... 5 10 Yanıtla
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