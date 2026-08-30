Zafer Bayramı Töreni SANKO Üniversitesi'nde - Son Dakika
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Zafer Bayramı Töreni SANKO Üniversitesi'nde

Zafer Bayramı Töreni SANKO Üniversitesi\'nde
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla SANKO Üniversitesi'nde tören düzenlendi, kadın kahramanlar vurgulandı.

SANKO Üniversitesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, "Zaferin Kadın Kahramanları" başlıklı bir sunum gerçekleştiren SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Karayakupoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca cephede savaşan askerlerin değil, tüm milletin ortak mücadelesi ve fedakarlıklarıyla kazanıldığını vurguladı.

Milli Mücadele'nin 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık mücadelesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına, İnönü ve Sakarya zaferlerinden 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne uzanan sürecini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Milli Mücadele döneminde kadınların üstlendiği görevlerin tarihsel önemine de dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı ve Halide Edib gibi kadın kahramanların yanı sıra çok sayıda isimsiz kadının da Milli Mücadele'ye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, kadınların kimi zaman cepheye cephane ve erzak taşıdığını, kimi zaman silah kuşanıp cephede mücadele ederek, kimi zaman da istihbarat faaliyetlerinde görev alarak bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu anımsattı.

Dr. Öğr. Üyesi Karayakupoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanuğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilentörene, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu,akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tören, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zafer Bayramı Töreni SANKO Üniversitesi'nde - Son Dakika

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