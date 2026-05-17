Ziraat Fakültesi\'nden \'Son Hasat\' Tiyatrosu

17.05.2026 09:59
Atatürk Üniversitesi'nin tiyatro oyunu 'Son Hasat', izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Son Hasat" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Nene Hatun Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşan ve ayakta alkışlanan oyun, tarım alanında çalışan bir profesörün ve ailesinin hikayesini sahneye taşıdı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zübeyir Cinisli'nin uyarlayıp yönettiği oyun, "Bir Aile, Bir Sır, Bir İhanet" başlığı altında sahnelendi. Emek, bilim, umut, açgözlülük, ihanet ve pişmanlık temalarının işlendiği tiyatro gösterisinde; Necmi Burak Türkez, Sudanur Yıldırım, Melike Karasu, Miraç Güler, Mustafa Karasu, Abdullah Efe Şare, Musa Kınık ve Ayşe Horoz rol aldı.

Profesyonel sanatçıları aratmadılar

Oyunda "Onur Hoca" (Profesör) karakterini canlandıran Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Necmi Burak Türkez, sergilediği sahne performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Türkez ve arkadaşları adeta profesyonel oyunculara taş çıkardı.

"Bir profesörün karşılaştığı engelleri dile getirdik"

Oyunun ardından açıklamalarda bulunan Yönetmen Zübeyir Cinisli, toplumsal değerleri, aile bağlarını ve insan psikolojisinin derinliklerini ele alan bir eserle sanatseverlerin karşısına çıkmaktan onur duyduklarını belirtti. Cinisli, "Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu hocamıza ve dekanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bir profesörün çalışmasıyla ilgili engelleri dile getirmek istedik. Performanslarından dolayı tüm öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

"Hem güldürdü hem duygulandırdı"

Ziraat Fakültesi ile tiyatro etkinliğinin ilk etapta birbiriyle uzak kavramlar gibi algılandığını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise oyunun mesleki açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Dekan Çalmaşur, "Konu itibarıyla tarımla, ziraatla uğraşan bir profesör ve ailesi canlandırıldı. Bu mesleğin sahneye taşınması bizi çok mutlu etti. İlk duyduğumda heyecanlanmıştım ancak bu kadar yüksek bir performans beklemiyordum. İzlerken hem güldük hem duygulandık. Zübeyir hocamıza ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyor, projenin devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

