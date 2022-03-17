Zonguldak'taki engelli tiyatrocular "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüyle moral buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'taki engelli tiyatrocular "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüyle moral buldu

17.03.2022 11:57
Zonguldak'taki engelli tiyatrocular "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüyle moral buldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, sahneye koydukları "Safinaz'ın İzdivacı" adlı eserle "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, sahneye koydukları "Safinaz'ın İzdivacı" adlı eserle "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu ve Zonguldak, Ankara ile Bartın'da oyunlarını sahneleme imkanı bulan 15 kişilik Engelli Tiyatro Topluluğu, "Safinaz'ın İzdivacı" oyununu pek çok tiyatroseverle buluşturdu.

"Tiyatroyla Tanışmayan Köy Kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında oyunlarını bir dönem köylere de taşıyan topluluk, Türkiye Engelsiz Sanat Birliği ile Yön Sanat Atölyesince 15 Mart'ta düzenlenen "7. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülünü kazanmanın heyecanını yaşıyor.

Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu ödülün ekibin engelleri aştığının bir ispatı olduğunu vurgulayan Dibek, "Bütün engelleri farkındalık oluşturarak aşıyorlar. Bu ödül sayesinde çalışmalara devam etmeye daha çok azim kazandılar. Fark edilmek hoşlarına gitti." dedi.

Dibek, ödülün diğer engelli bireyler açısından da önem taşıdığına işaret ederek, "Kendilerini evlerine kapatmasınlar, karamsar olmasınlar, umutlu ve üretken olsunlar. Üretken olmanın hiçbir engeli yok. Her ne konuda olursa olsun kendilerini var ettirsinler, sosyal yaşamda varlıklarını hissettirsinler. Diğer engelliler adına bunu vazife olarak görsünler. Kendimizi fark ettirmek zorundayız ki istediklerimize ulaşalım, ihtiyaçlarımız karşılansın, eksikliklerimiz giderilsin." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar! Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!

Zonguldak, Tiyatro, Engelli, Bartın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zonguldak'taki engelli tiyatrocular 'Yılın Tiyatro Oyunu' ödülüyle moral buldu - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki engelli tiyatrocular "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüyle moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement