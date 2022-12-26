Son Dakika Lotus Haberleri

17:20 Ödemiş Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Eğitimi Aldı Ödemiş Belediyesi’nin acil durumlara bilinçli şekilde müdahale edebilmesi için Ödemiş Lotus Spor Kulübü ile iş birliğiyle kurduğu Ödemiş Arama Kurtarma ekibi (ÖDAK), İzmir İtfaiyesi’nin düzenlediği yangın söndürme eğitimine katıldı.

20:15 Kazakistan'da Buz Heykelleri Festivali başladı Kazakistan'da buzdan yapılmış heykellerin sergilendiği Astana Buz Festivali'nde en iyi buz heykel seçildi.

12:34 Çinli Otomobil Üreticisi Geely, AB Piyasasına Girdi BUDAPEŞTE, 5 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu, Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar otomobil ithalatçısı Grand Automotive Central Europe (GACE) ile imzaladığı anlaşmayla Avrupa Birliği (AB) piyasasına girdi.

14:10 Sarıyer Gündüz Bakımevleri 29 Ekim'i Kutladı Sarıyerli minikler, Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir araya geldi. Gündüz Bakımevleri’nin 4-5 yaş arası öğrencilerinin yer aldığı gösteride çocuklar, Cumhuriyet Bayramı’nı bando-ritim performansı ile karşıladı. Programda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sivil Savuma Birimi köpeği Şilan, çocuklar için minik bir şov yaptı.

17:12 Bursa haberi | Nilüfer'de Sesli Şiir Antolojisi Etkinliği Bursa yerel haberi: Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, düzenleyeceği Sesli Şiir Antolojisi ile değerli şairleri, şiir tutkunlarıyla bir araya getirecek. Etkinliğe katılacak 9 şair şiirlerini seslendirerek şiir dünyasına da değerli bir materyal kazandıracak.

10:25 Haftanın tarihine bakış Türkiye, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı, aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.

13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde esnaf Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu 590 yıllık Hatuniye Medresesi'ni kiralamak için ilan astı. Kira bedelini 150 bin ila 1 milyon lira arasında esnek tutan esnaf, "Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli." ifadesini kullandı.

17:04 Fotoğraf: Makao'da Bayrak Töreni Düzenlendi Çin'in güneyinde yer alan Makao'daki Altın Lotus Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir bayrak töreni düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

00:09 Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru Japonya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Mazda, kırılması zor bir rekora daha imza attı.

17:28 Marmaris'te Sma'lı Zehra Bebek İçin Düzenlenen Turnuvada 100 Bin TL Toplandı Marmarisli SMA hastası Zehra Bebek’e destek için Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Güney Ege Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında yaklaşık 100 bin lira toplandı.

13:38 17. İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi ve programı tanıtıldı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987'den bu yana düzenlenen "İstanbul Bienali", bu yıl 17 Eylül-20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

09:21 HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı Televizyon dünyasının en önde gelen etkinliklerinden olan ve 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törene 38 ödülün sahibi olan HBO'nun yapımları damga vurdu. Öte yandan dünyaca ünlü yıldızlar geceye akın etti.

09:53 Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor -Bu göldeki çiçekleri koparmanın cezası 109 bin lira Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

09:52 Haftanın tarihine bakış İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

09:06 Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi! Elektrikli otomobil piyasasını sallayacak yeni Lotus Eletre SUV bugün itibariyle üretimlere başladı. 2023'te satışa çıkacak.

10:55 Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiliz spor ve yarış arabası üreticisi Lotus Cars, Çin'in iç kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki yeni fabrikasının inşasını tamamladı.

01:01 Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu Bu yıl 74.cüsü düzenlenecek olan Emmy ödül töreninin adayları belli oldu. Üstelik dijital akış platformları tüm listelerde zirvede.

11:14 Son dakika haberi | Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri Son dakika haber: ERZURUM Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimleri tamamlanan 430 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

12:39 Microsoft Excel'in eski rakibi geri dönüyor! Bir zamanlar Microsoft Excel'in rakibi olan Lotus Software'a ait Lotus-1-2-3 elektronik tablolama uygulaması yeniden hayata döndü.

00:37 Hangi otomobil markası kime ait? Hangi otomobil markası kime ait diye merak ediyorsanız sizin için tüm üreticileri, ülkelerini ve güncel sahiplerini paylaşıyoruz.

11:03 Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı olarak liglerde mücadele veriyor.

13:24 Meral Seçer'e başarılı kadın ödülü Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliği'ni ziyaret eden İçel Soroptimist Kulübü, her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği ödüle bu sene Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'i değer buldu.

13:07 Koç Holding'den 110 bin çalışanı ve ailelerini kapsayan "Sağlıklı Yaşam Hareketi" Kovid-19 sürecindeki başarılı insan kaynakları uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünyaya örnek gösterilen Koç Holding, insan kaynakları alanında fark yaratacak yeni bir projeyi devreye alıyor.

09:07 Erzurum'un yöresel lezzetleri Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni coğrafi işaret aldı Erzurum'un yöresel lezzetleri Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni coğrafi işaret aldı Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi Erzurum yöresel yemeklerinden Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni'ye Türk Patent ve Marka Kurumu...

12:52 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretim yapan Lotus ve Lavinya atölyelerini ziyaret etti.

10:01 Bornova Kısa Film Günleri başlıyor Bornova Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan "Bornova Kısa Film Günleri" başlıyor.

09:52 Dedesinin, 'ben giderim, kokum kalır' sözünü yaşatıyor Dedesinin, 'ben giderim, kokum kalır' sözünü yaşatıyor Dede yadigarı dükkanda geleneksel yöntemlerle 3 kuşaktır bin bir çeşit kolonya üretiliyor Kocaeli'de 1947 yılında dedelerinin mendil satarak açtığı kolonyacı dükkanını devralan torunları, şimdilerde yurt dışında satış yapmaya hazırlanıyor.

19:11 Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2022 Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

09:34 Haftanın tarihine bakış Nüfus yoğunluğu itibarıyla bugün ülkenin ikinci büyük kenti haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen tek maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

09:17 Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak.

11:02 Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medresesi'nin duvarlarında, kolonlarında, kapı ve diğer süslemelerindeki motifler, gümüş ve Oltu taşından takılarda hayat buluyor.

20:13 Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira’yı tanıttı.

10:54 Haftanın tarihine bakış İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

21:13 Sırbistan ve Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbol takımları, 15 Temmuz anısına dostluk maçına çıktı Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Lotus Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbolu Kadın Takımı ile 15 Temmuz şehitleri anısına dostluk maçı yaptı.

12:41 Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti Son dakika haberine göre n11 ve Ekol Lojistik iş birliğiyle hayata geçirilen bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor.

18:12 Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum'da bulunan kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.

20:05 4 Haziran Gül Dolunayı Bugün 20 Haziran... Pazar günü... yaz mevsimine adım attık, 21 Haziran yaz gündönümü ve en uzun gündüzü yaşayacağız, ardından günler kısalmaya başlayacak... Birkaç gün sonra da dolunay meraklıları için önemli bir tarih 24 Haziran, Gül Dolunayı vakti.

11:00 Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görsel şölen sunuyor UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerin üzerinde açan ve görsel şölen sunan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerini bekliyor.

20:34 SPOR Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede SPOR Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkedeYALOVA (DHA) - Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir takım Türkiye Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele vermeye başladı.

18:20 Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor - Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan tekerlekli sandalye basketbol takımı 3. Lig'de erkek takımlara karşı mücadele veriyor.

17:45 Tekerlekli sandalye basketbolunda kadın sporcularla mücadele ediyorlar Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'ne kadın sporculardan oluşan takımla katılan Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

16:24 Pamukkale Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'ya şampiyonluğa uğurlandı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Yalova'ya uğurladı.

11:15 Ata mirası "Karabağ kilimi" genç kızların göz nuruyla geleceğe aktarılıyor Iğdır'da, Türklerin yüzlerce yıldır kullandığı Karabağ kilimleri, köylü kadınlar ve genç kızların maharetli ellerinde dokunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

16:08 Pamukkale Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı lige hazır Pamukkale Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, 2020-2021 sezonu müsabakalarına hazır. Mavi-beyazlı takım 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa ve Yalova'da yapılacak olan müsabakalara iddialı hazırlandı.

06:12 Elektrikli araçlar neden sandığınızdan çok daha hızlı yayılacak? Pek çok otomotiv uzmanı kritik eşiğin aşıldığını ve elektrikli araç satışlarının çok kısa bir sürede benzinli ve dizel araçları geçeceğini düşünüyor.

07:28 Eve kapansanız da içinize kapanmayın Sosyal iş ağı LinkedIn, nisanda 15 bin 900 tam zamanlı çalışanıyla topluca tatile çıktı.

15:40 Lotus yeni yol haritasını açıkladı Lotus, ürün, stratejik ve teknoloji duyurularıyla markanın yeni yol haritasını duyurdu.

14:21 Adana'da 19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı - Yeniden Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Haberin ikinci paragrafında, 'Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Art of the Islamic World&India' isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi' cümlesindeki tarihi, 31 Mart 2021 olarak düzeltiyoruz.