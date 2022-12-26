Son Dakika Lotus Haberleri

- 26.12.2022 26 Ara 17:20 Ödemiş Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi Yangın Söndürme Eğitimi Aldı
Ödemiş Belediyesi’nin acil durumlara bilinçli şekilde müdahale edebilmesi için Ödemiş Lotus Spor Kulübü ile iş birliğiyle kurduğu Ödemiş Arama Kurtarma ekibi (ÖDAK), İzmir İtfaiyesi’nin düzenlediği yangın söndürme eğitimine katıldı.
- 19.12.2022 19 Ara 20:15 Kazakistan'da Buz Heykelleri Festivali başladı
Kazakistan'da buzdan yapılmış heykellerin sergilendiği Astana Buz Festivali'nde en iyi buz heykel seçildi.
- 05.11.2022 05 Kas 12:34 Çinli Otomobil Üreticisi Geely, AB Piyasasına Girdi
BUDAPEŞTE, 5 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu, Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar otomobil ithalatçısı Grand Automotive Central Europe (GACE) ile imzaladığı anlaşmayla Avrupa Birliği (AB) piyasasına girdi.
- 24.10.2022 24 Eki 14:10 Sarıyer Gündüz Bakımevleri 29 Ekim'i Kutladı
Sarıyerli minikler, Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir araya geldi. Gündüz Bakımevleri’nin 4-5 yaş arası öğrencilerinin yer aldığı gösteride çocuklar, Cumhuriyet Bayramı’nı bando-ritim performansı ile karşıladı. Programda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sivil Savuma Birimi köpeği Şilan, çocuklar için minik bir şov yaptı.
- 20.10.2022 20 Eki 17:12 Bursa haberi | Nilüfer'de Sesli Şiir Antolojisi Etkinliği
Bursa yerel haberi: Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, düzenleyeceği Sesli Şiir Antolojisi ile değerli şairleri, şiir tutkunlarıyla bir araya getirecek. Etkinliğe katılacak 9 şair şiirlerini seslendirerek şiir dünyasına da değerli bir materyal kazandıracak.
- 09.10.2022 09 Eki 10:25 Haftanın tarihine bakış
Türkiye, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı, aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişi hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.
- 07.10.2022 07 Eki 13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde esnaf Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu 590 yıllık Hatuniye Medresesi'ni kiralamak için ilan astı. Kira bedelini 150 bin ila 1 milyon lira arasında esnek tutan esnaf, "Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli." ifadesini kullandı.
- 01.10.2022 01 Eki 17:04 Fotoğraf: Makao'da Bayrak Töreni Düzenlendi
Çin'in güneyinde yer alan Makao'daki Altın Lotus Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir bayrak töreni düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
- 29.09.2022 29 Eyl 00:09 Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru
Japonya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Mazda, kırılması zor bir rekora daha imza attı.
- 23.09.2022 23 Eyl 17:28 Marmaris'te Sma'lı Zehra Bebek İçin Düzenlenen Turnuvada 100 Bin TL Toplandı
Marmarisli SMA hastası Zehra Bebek’e destek için Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Güney Ege Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında yaklaşık 100 bin lira toplandı.
- 13.09.2022 13 Eyl 13:38 17. İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi ve programı tanıtıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987'den bu yana düzenlenen "İstanbul Bienali", bu yıl 17 Eylül-20 Kasım'da gerçekleştirilecek.
- 13.09.2022 13 Eyl 09:21 HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı
Televizyon dünyasının en önde gelen etkinliklerinden olan ve 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törene 38 ödülün sahibi olan HBO'nun yapımları damga vurdu. Öte yandan dünyaca ünlü yıldızlar geceye akın etti.
- 18.08.2022 18 Ağu 09:53 Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor -Bu göldeki çiçekleri koparmanın cezası 109 bin lira Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
- 31.07.2022 31 Tem 09:52 Haftanın tarihine bakış
İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.
- 30.07.2022 30 Tem 09:06 Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!
Elektrikli otomobil piyasasını sallayacak yeni Lotus Eletre SUV bugün itibariyle üretimlere başladı. 2023'te satışa çıkacak.
- 18.07.2022 18 Tem 10:55 Lotus Cars'ın Çin'deki Yeni Fabrikası Tamamlandı
WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiliz spor ve yarış arabası üreticisi Lotus Cars, Çin'in iç kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki yeni fabrikasının inşasını tamamladı.
- 13.07.2022 13 Tem 01:01 Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu
Bu yıl 74.cüsü düzenlenecek olan Emmy ödül töreninin adayları belli oldu. Üstelik dijital akış platformları tüm listelerde zirvede.
- 23.06.2022 23 Haz 11:14 Son dakika haberi | Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri
Son dakika haber: ERZURUM Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimleri tamamlanan 430 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.
- 30.05.2022 30 May 12:39 Microsoft Excel'in eski rakibi geri dönüyor!
Bir zamanlar Microsoft Excel'in rakibi olan Lotus Software'a ait Lotus-1-2-3 elektronik tablolama uygulaması yeniden hayata döndü.
- 26.05.2022 26 May 00:37 Hangi otomobil markası kime ait?
Hangi otomobil markası kime ait diye merak ediyorsanız sizin için tüm üreticileri, ülkelerini ve güncel sahiplerini paylaşıyoruz.
- 20.05.2022 20 May 11:13 Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü
Girişimci İlknur Özdemir Uluslararası Medya Ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü.
- 20.03.2022 20 Mar 11:03 Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler
Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı olarak liglerde mücadele veriyor.
- 16.03.2022 16 Mar 13:24 Meral Seçer'e başarılı kadın ödülü
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliği'ni ziyaret eden İçel Soroptimist Kulübü, her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği ödüle bu sene Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'i değer buldu.
- 03.02.2022 03 Şub 13:07 Koç Holding'den 110 bin çalışanı ve ailelerini kapsayan "Sağlıklı Yaşam Hareketi"
Kovid-19 sürecindeki başarılı insan kaynakları uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünyaya örnek gösterilen Koç Holding, insan kaynakları alanında fark yaratacak yeni bir projeyi devreye alıyor.
- 29.01.2022 29 Oca 09:07 Erzurum'un yöresel lezzetleri Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni coğrafi işaret aldı
Erzurum'un yöresel lezzetleri Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni coğrafi işaret aldı Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi Erzurum yöresel yemeklerinden Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni'ye Türk Patent ve Marka Kurumu...
- 20.01.2022 20 Oca 12:52 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretim yapan Lotus ve Lavinya atölyelerini ziyaret etti.
- 10.12.2021 10 Ara 10:01 Bornova Kısa Film Günleri başlıyor
Bornova Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan "Bornova Kısa Film Günleri" başlıyor.
- 13.11.2021 13 Kas 09:52 Dedesinin, 'ben giderim, kokum kalır' sözünü yaşatıyor
Dedesinin, 'ben giderim, kokum kalır' sözünü yaşatıyor Dede yadigarı dükkanda geleneksel yöntemlerle 3 kuşaktır bin bir çeşit kolonya üretiliyor Kocaeli'de 1947 yılında dedelerinin mendil satarak açtığı kolonyacı dükkanını devralan torunları, şimdilerde yurt dışında satış yapmaya hazırlanıyor.
- 11.10.2021 11 Eki 19:11 Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı
Diyarbakır'da kültür ve sanat sezonu başladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2022 Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi.
- 10.10.2021 10 Eki 09:34 Haftanın tarihine bakış
Nüfus yoğunluğu itibarıyla bugün ülkenin ikinci büyük kenti haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen tek maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.
- 07.10.2021 07 Eki 09:17 Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak.
- 03.10.2021 03 Eki 11:02 Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor
Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medresesi'nin duvarlarında, kolonlarında, kapı ve diğer süslemelerindeki motifler, gümüş ve Oltu taşından takılarda hayat buluyor.
- 12.08.2021 12 Ağu 20:13 Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor
Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira’yı tanıttı.
- 01.08.2021 01 Ağu 10:54 Haftanın tarihine bakış
İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.
- 13.07.2021 13 Tem 21:13 Sırbistan ve Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbol takımları, 15 Temmuz anısına dostluk maçına çıktı
Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Lotus Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbolu Kadın Takımı ile 15 Temmuz şehitleri anısına dostluk maçı yaptı.
- 08.07.2021 08 Tem 12:41 Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti
Son dakika haberine göre n11 ve Ekol Lojistik iş birliğiyle hayata geçirilen bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor.
- 27.06.2021 27 Haz 18:12 Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum'da bulunan kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.
- 20.06.2021 20 Haz 20:05 4 Haziran Gül Dolunayı
Bugün 20 Haziran... Pazar günü... yaz mevsimine adım attık, 21 Haziran yaz gündönümü ve en uzun gündüzü yaşayacağız, ardından günler kısalmaya başlayacak... Birkaç gün sonra da dolunay meraklıları için önemli bir tarih 24 Haziran, Gül Dolunayı vakti.
- 19.06.2021 19 Haz 11:00 Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görsel şölen sunuyor
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerin üzerinde açan ve görsel şölen sunan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerini bekliyor.
- 09.06.2021 09 Haz 20:34 SPOR Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
SPOR Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkedeYALOVA (DHA) - Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir takım Türkiye Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele vermeye başladı.
- 09.06.2021 09 Haz 18:20 Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor
- Kadın engelli basketbolcular erkekler liginde mücadele veriyor Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan tekerlekli sandalye basketbol takımı 3. Lig'de erkek takımlara karşı mücadele veriyor.
- 09.06.2021 09 Haz 17:45 Tekerlekli sandalye basketbolunda kadın sporcularla mücadele ediyorlar
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'ne kadın sporculardan oluşan takımla katılan Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
- 08.06.2021 08 Haz 16:24 Pamukkale Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'ya şampiyonluğa uğurlandı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Yalova'ya uğurladı.
- 08.06.2021 08 Haz 11:15 Ata mirası "Karabağ kilimi" genç kızların göz nuruyla geleceğe aktarılıyor
Iğdır'da, Türklerin yüzlerce yıldır kullandığı Karabağ kilimleri, köylü kadınlar ve genç kızların maharetli ellerinde dokunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.
- 06.06.2021 06 Haz 16:08 Pamukkale Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı lige hazır
Pamukkale Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, 2020-2021 sezonu müsabakalarına hazır. Mavi-beyazlı takım 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa ve Yalova'da yapılacak olan müsabakalara iddialı hazırlandı.
- 03.06.2021 03 Haz 06:12 Elektrikli araçlar neden sandığınızdan çok daha hızlı yayılacak?
Pek çok otomotiv uzmanı kritik eşiğin aşıldığını ve elektrikli araç satışlarının çok kısa bir sürede benzinli ve dizel araçları geçeceğini düşünüyor.
- 09.05.2021 09 May 07:28 Eve kapansanız da içinize kapanmayın
Sosyal iş ağı LinkedIn, nisanda 15 bin 900 tam zamanlı çalışanıyla topluca tatile çıktı.
- 06.05.2021 06 May 15:40 Lotus yeni yol haritasını açıkladı
Lotus, ürün, stratejik ve teknoloji duyurularıyla markanın yeni yol haritasını duyurdu.
- 13.04.2021 13 Nis 14:21 Adana'da 19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı - Yeniden
Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Haberin ikinci paragrafında, 'Londra'da Sotheby's Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Art of the Islamic World&India' isimli müzayede Kanuni Sultan Süleyman'a ait tablo ile gündeme geldi' cümlesindeki tarihi, 31 Mart 2021 olarak düzeltiyoruz.
- 02.04.2021 02 Nis 11:12 Melodi Çorumlu "Plaza hayatını bırakıp, kendi işimi kurdum"
Üretim yapan herkesin daha çok satışı hedeflediği bir noktada Melodi Çorumlu, tam tersini istiyor: "Biz 'hızlı moda' kavramında olduğu gibi yılda 6-8 koleksiyon çıkararak tüketiciye sürekli ve hızlı yenilenen modellerle daha fazla satın almayı teşvik etmeyi hedeflemiyoruz.