Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı

Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı
04.08.2025 10:52
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Euphoria ve White Lotus dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino'dan ayrıldıktan sonra Manchester United, Liverpool ve Arsenal'de forma giyen futbolculardan çok sayıda randevu teklifi aldı. Ancak başarılı oyuncu, tüm teklifleri kibar bir şekilde geri çevirdi.

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney (27), nişanlısı Jonathan Davino'dan ayrıldıktan sonra Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Manchester United, Liverpool ve Arsenal'de forma giyen futbolculardan çok sayıda randevu teklifi aldı. Hatta bazı oyuncular, Sweeney'i Avrupa'ya özel uçakla götürmeyi bile teklif etti.

Ancak Euphoria ve White Lotus dizileriyle tanınan başarılı oyuncu, tüm teklifleri kibar bir şekilde geri çevirdi.

Sweeney ve yapımcı Jonathan Davino, 2018 yılında başlayan ilişkilerini 2022'de nişanla taçlandırmıştı. Fakat çift, bu yılın başlarında yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından oyuncunun şu sıralar ABD'de ciddi bir ilişki yaşamadan sosyal hayatına devam ettiği belirtiliyor.

Bir kaynağa göre:

"Her ay Orta Doğu ve Asya'dan milyonerler ve ünlüler de dahil olmak üzere yüzlerce kişi Sydney'e ulaşıyor. Arkadaşları ona şakayla, 'Madonna'dan sonra Amerika'nın en çok arzulanan kadını sensin' diyor."

Kaynak ayrıca, oyuncunun saygılı mesajlara karşı hoşgörülü olduğunu ancak sınırı aşanları anında engellediğini aktardı:

"Kısa süre önce, yeni boşanmış bir Amerikalı aktör ona çıkma teklifinde bulundu. Sydney teklifi reddedince aktör kaba davranmaya başladı. Sydney de ona tüm kadınlara saygı göstermesi gerektiğini söyleyip iletişimi sonlandırdı."

Oyuncu, Mayıs ayında bekar yaşamıyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Kendimi daha iyi tanımaya başladım, arkadaşlarımla daha fazla zaman geçiriyorum ve bundan çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin bir süredir sorunlu olduğunu ve Sweeney'nin yoğun iş temposunun ayrılıkta önemli rol oynadığını belirtti.

Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı
Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı

İngiltere, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu ayrılık sonrası yıldız futbolculardan yüzlerce çıkma teklifi aldı - Son Dakika

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