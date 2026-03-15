Anneler spora, çocuklar sınıfa

15.03.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
İzmit'te yapımı tamamlanan ve kadınlara fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ile atölye imkanları sunacak olan "Anne Şehir Merkezi Lotus" hizmete girmeye hazırlanıyor. Tesiste anneler spor yaparken, çocukları da "anne yanı" sınıflarında güvenle vakit geçirebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kadın, aile ve çocuklara yönelik sosyal yaşam merkezinin yapımı tamamlandı. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde hayata geçirilen "Anne Şehir Merkezi Lotus" adlı tesis, kısa süre içinde hizmete girmeye hazırlanıyor.

Fiziksel aktivite alanlarından danışmanlık hizmetlerine ve üretim atölyelerine kadar pek çok imkanı aynı çatı altında toplayan merkezde, kadınlara psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist desteği de sağlanacak.

Tesiste ayrıca, kadınların spor salonundan aktif olarak yararlandığı anlarda çocuklarının güvenli şekilde vakit geçirebilmesi için "anne yanı" sınıfları oluşturuldu.

Öte yandan, projenin diğer etaplarını oluşturan "Gönül Bahçem", "Ana Kafe" ve "Lokomotif Çocuk Köyü" bölümlerindeki inşaat ve düzenleme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Advertisement
