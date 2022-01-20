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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret

20.01.2022 12:51
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretim yapan Lotus ve Lavinya atölyelerini ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretim yapan Lotus ve Lavinya atölyelerini ziyaret etti.

Ziyarete Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve kent konseyi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Coğrafi işaret alan yöresel ürünler ve Erzurum'a özgü ürünlerin üretildiği atölyedeki kadınlarla sohbet eden Başkan Sekmen, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Işılay Çakır'dan atölyeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Sekmen, 50 kişinin istihdam edildiği atölyelerin kent açısından önemli olduğunu belirterek, kadın üretiminin ev ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri tadan Başkan Sekmen, "Erzurum'un tanıtımı açısından önemli bir yere sahip olan Erzurum mutfağının tanıtımının ve kentte özgü el sanatlarının kadın eliyle gündeme gelmesi çok başarılı ve önemli bir çalışma emeği geçenleri kutluyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Birbirinden güzel çalışmalar gerçekleştirmişler. Erzurum'a özgü lezzetlerin gün yüzüne çıkması çok önemli. Coğrafi İşareti Tescil Belgesi verilen demir tatlısının tadına baktık ve tescil almayı sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha gördük" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise kadın kooperatiflerinin kentte katma değer ürettiğini belirterek, kadın istihdamının artmasında emeği geçen kooperatif yöneticilerine teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da el sanatları kurslarında ve atölyelerinde Erzurum kültürüne ilişkin eserlerin ortaya çıkmasının önemine değinerek, kursların istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların meslek edinmesi konusunda çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret

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Mehmet Sekmen, Erzurum, Turizm, Lotus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den üreten kadınlara ziyaret - Son Dakika


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