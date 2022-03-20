Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler

20.03.2022 11:03
Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı olarak liglerde mücadele veriyor.

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Türkiye'de tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek basketbol takımı olarak liglerde mücadele veriyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde yer alan başkent ekibinin oyuncularının tamamı kadın sporculardan oluşuyor. Engelli kadınların evlerinden çıkarak spor yapmalarını misyon edinen "Lotus Çiçekleri", çoğunluğu erkek sporculardan oluşan takımlara karşı mücadele ediyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde tamamen kadınlardan oluşan tek takım Lotus, oynadığı 7 maçın 3'ünden sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Başkan İnal: "Hedefimiz engelli kadınları evden çıkarabilmek"

Kulüp başkanı Garip İnal ve antrenör Ali Arda Öztürk, takımın misyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara'daki engelli kadınlara çağrıda bulunan İnal, "Bu sporu yapmaları için davette bulunuyorum. En büyük hedefimiz, daha çok engelli kadını evden çıkarabilmek." dedi.

Gerekirse ikinci kadın basketbol takımını kurabileceklerini söyleyen İnal, "Tamamı kadın sporculardan oluşan Türkiye'de tek, Avrupa'da ikinci tekerlekli sandalye basketbol kulübüyüz." ifadesini kullandı.

Antrenör Öztürk: "Geri bildirimlerden çok mutluyuz"

Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Arda Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna ait 4 ligde yaklaşık 60 takımın mücadele ettiğinin bilgisini verdi.

"Bizim branşımız karma oynandığı için her takımda 1-2 kadın sporcu görev alıyor." diyen Öztürk, "Ama biz kulüp olarak Kadın Milli Takımı'mızın daha iyi bir altyapıya ulaşabilmesi için böyle bir misyon üstlendik. Lotus Engelliler Spor Kulübü olarak tamamı kadınlardan oluşan bir takım kurduk. Bu takım ligde erkek takımlarla mücadele ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Öztürk, 3. Lig A Grubu'nda yer aldıklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldık. Biz genel olarak skorboarda bakmadan kadın sporcuların gelişimine katkı sağlayıp sonra rekabet aşamasına geçeceğiz. Geri bildirimlerden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lotus'un oyuncuları ise spor yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, engelli kadınları basketbol oynamaya davet etti.

YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Son dakika haberleri... Elazığ Basketbol TKBL'ye yükseldi Son dakika haberleri... Elazığ Basketbol TKBL'ye yükseldi

Tekerlekli Sandalye, basketbol, Türkiye, Lotus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
10:14 Ukraynalı balet Artem Datsishin, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonrası yaşamını yitirdi
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin tek tekerlekli sandalye kadın basketbol takımı: Lotus Engelliler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement