Hollywood yapımcısı Carol Baum, Sydney Sweeney hakkında sert eleştirilerde bulundu: "Güzel değil" ve "oyunculuk yapamıyor"
Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Carol Baum, "Father of the Bride" ve devam filmi gibi yapımların arkasındaki isim, Sydney Sweeney için "güzel değil" ve "oyunculuk yapamıyor" dedi. Daily Mail'e göre bu yorumlar, Baum'un 1988 yapımı "Dead Ringers" filmi gösterimi sonrası yapılan bir tartışmada dile getirildi.
Baum, ilk filmi 1984 yılında yönetici yapımcı olarak ürettiği ve geçtiğimiz hafta New York, Pleasantville'deki Jacob Burns Center'da yapılan bir etkinlikte "Sydney Sweeney'i anlamıyorum," dedi.
Baum, Sweeney'in en son filmi "Anyone But You"yu bir uçakta izledikten sonra bu düşüncelere vardığını belirtti. "Kim olduğunu ve neden herkesin ondan bahsettiğini öğrenmek istedim," diye açıkladı. Ayrıca, romantik komedi filmi için "izlenemez" ifadesini kullandı.
Baum, Güney Kaliforniya Üniversitesi Sinema Sanatları Okulu'ndaki öğrencilerinin de 26 yaşındaki yıldızın neden bu kadar rağbet gördüğüne dair tatmin edici bir açıklama yapamadıklarını belirtti.
"Sınıfıma, 'Bana bu kızı açıklayın. Güzel değil, oyunculuk yapamıyor. Neden bu kadar popüler?' dedim. Kimse bir cevap veremedi," diye hatırlattı.
Sweeney'ye olan ilgisizliğine rağmen, Baum, Sweeney'nin yer alması projenin onaylanmasına yol açacaksa, onunla bir film yapma fırsatını geri çevirip çevirmeyeceğinden emin olmadığını kabul etti. "Hepimiz filmi yapmak istiyoruz ve kim yeşil ışık aldığında geri adım atar ki? Tanıdığım kimse," dedi.
Sweeney, HBO'nun "Euphoria" dizisindeki başarısıyla şöhrete kavuştu; dizide savunmasız genç Cassie Howard karakterini canlandırdı. Bu rol ona 2022'de bir Emmy adaylığı kazandırdı.
Ayrıca "The White Lotus" dizisindeki Olivia Mossbacher rolüyle de Emmy adaylığı elde etti. "Anyone But You," Aralık 2023 ile Mart arasında Sweeney'nin rol aldığı üç büyük filmden biriydi ve karışık eleştiriler aldı.
Ilımlı eleştirilere rağmen, film gişede başarılı oldu, dünya genelinde 200 milyon dolardan fazla hasılat yaparak 2016'daki "Bridget Jones's Baby"den bu yana en yüksek hasılat yapan R dereceli romantik komedi oldu, Variety'e göre.
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