#039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim' - Son Dakika
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#039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim'

26.05.2022 12:51
#039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim'

Son zamanlarda pek çok dizide adından söz ettiren ve kick boks kariyeriyle de zirve yapan başarılı oyuncu Selçuk Kılıç yeni projelerini anlattı. Kılıç, "Jason Statham ile bir projede yer almak onla bir sahnede olsa dövüşmek isterdim" dedi. İşte detaylar...

Son zamanlarda pek çok dizide adından söz ettiren ve kick boks kariyeriyle de zirve yapan başarılı oyuncu Selçuk Kılıç yeni projelerini anlattı.

Çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Kılıç, "Aslında ülkemizde aksiyon projeleri çok yapılıyor ama doğru kişilerle değil. Ben aksiyon filmde rol alırsam dublör oynatmam. En büyük hayalim ise Jason Statham ile bir projede yer almak onla bir sahnede olsa dövüşmek isterdim" dedi.

"Komedi filminde oynayacağım"

Kick boks şampiyonu olduğum için dövüş filmlerinden teklif aldığını söyleyen başarılı oyuncu, "Birçok projeyi değerlendirdim. Yakın zamanda komedi filminde rol alacağım. Ters köşe bir roldeyim. İzleyenler çok şaşıracak" dedi

#039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim'
#039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim'

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Kaynak: Snob Magazin

Jason Statham, Selçuk Kılıç, Kick Boks, Çocukluk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #039;jason Statham ile Dövüşmek İsterdim' - Son Dakika


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