#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek… - Son Dakika
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#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek…

03.06.2022 22:51
#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek…

Ekranların güzel ismi Çağla Şıkel, önceki gün Tarabya Big Chefs'te Mustela'nın  yeni ürünü 3 Etkili Avokado Balsam'ı tanıttı. Etkinliğin anlamına uygun giyim tarzıyla dikkat çeken Şıkel, tüm güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Şıkel, Edis konserinde popçuya 'Seni Seviyorum' diye bağırmasına da açıklık getirdi.

Lansman sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Çağla Şıkel, "Çocukların okulu bitmesiyle Çeşme'ye gideceğiz. Bu yaz tatile çok ihtiyacım var." dedi.

KAPRİSLİ BİR İNSAN DEĞİLİM!

Markaların en fazla tercih ettiği ünlü isimlerin başında gelmesi sorulan Çağla Şıkel, "Sağlıktan beslenmeye, spordan düzenli yaşantıma kadar her şeyime önem veriyorum ve göstermelik yaşamıyorum. Birde kaprisim yoktur, çok kolay anlaşırım herkesle. Yaptığım her işe özenerek ve özverili yaparım. Bu şekilde yaşayan bir insan olduğum için markaların tercihi ben oluyorum sanırım." dedi.

ÖNCE EDİS BANA, ŞİMDİ BEN ONA HAYRANIM

Edis konserindeki eğlence dolu anları hatırlatılan Çağla Şıkel, "Zamanında o bana hayranmış, şimdi ben ona hayranım. Çok seviyorum kendisini ama konser sonrası yazıldığı gibi 'seni çok seviyorum' diye bağırmadım. Böylesine bağıracağım bir insan Sezen Aksu'dur herhalde. Bir de 'seni seviyorum' diyeceğim tek erkek şu an çocuklarım." dedi.

#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek…
#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek…
#039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek…

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Kaynak: Snob Magazin

Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #039;seni Seviyorum' Diyeceğim Tek Erkek… - Son Dakika

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