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25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı - Son Dakika

25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı

17.02.2022 14:27
25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı

Kütahya'da 25 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesi, Türk pop müziğinin efsanevi ismi merhum Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya duygusal anlar yaşadı.

Kütahya'da 25 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesi, Türk pop müziğinin efsanevi ismi merhum Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya duygusal anlar yaşadı.

Bir kurumda çalışan Ömür Demir, Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) davetlisi olarak kente gelen Lale Manço'ya, Barış Manço'nun Kütahya konserinde çekilen fotoğrafı takdim ederek, karenin hikayesini anlattı. Fotoğrafın 1997 yılında çekildiğini belirten Demir, "Tam 25 yıl önce yerel bir televizyonda muhabir olarak çalışıyordum. Sıkı bir hayranı olduğum Barış Manço ile Kütahya konseri sonrası röportaj yapıp birlikte fotoğraf çektirmiştim. Bu fotoğrafı yıllar boyunca evimin bir köşesinde özenle sakladım. Şimdi bir kurumda çalışıyorum. Lale Manço'nun DPÜ'ye geleceğini öğrenince, 25 yıl önce Barış Manço ile birlikte çektirdiğim fotoğrafı hanımefendinin de görmesini istedim. Kendisi fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşadı. Söz konusu fotoğrafı Lale Manço'ya da takdim ettim" diye konuştu.

Demir'de teşekkür eden Lale Manço, "Bu fotoğraf beni yıllar öncesine götürdü" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı
25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı

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Barış Manço, Lale Manço, Kütahya, Lale, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı - Son Dakika Magazin


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