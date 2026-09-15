28 Yıl Sonra Yeniden Yayımlanan “Ah Be Güzelim”İn Klibine Övgü Yağdı!

Hülya Avşar Farkı: “Zamansız Bir Aura, Zamansız Bir İkon!”

Hülya Avşar’ın 28 yıl önce seslendirdiği unutulmaz şarkısı “Ah Be Güzelim” yeniden gündemde. 14 Ağustos’ta yayımlanan “Ah Be Güzelim – Catwork Remix”, şimdi de yepyeni video klibiyle izleyici karşısına çıktı.

Klibi Instagram hesabında ve YouTube kanalında paylaşan Avşar’a kısa sürede yüzlerce övgü dolu yorum yağdı. Takipçileri ünlü sanatçı için “Bir insan 40 yıl nasıl zirvede olur? Sürekli kendini yenileyerek… Hülya Avşar farkı”, “Zamansız bir aura, zamansız bir ikon”, “Daha güzeli gelmedi”, “Hâlâ Türkiye’nin en güzel kadını”, “Yıllara meydan okuyan güzel kadın”, “Yıllanmış şarap gibisiniz” ve “Kim ne derse desin harikasın” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar, klipteki iddialı görüntüleri, güzelliği ve yüksek enerjisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.